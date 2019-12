Ordine Reale di Scozia

Tempo di lettura: 3 minuti

Secondo G. Draffen of Newington, membro del governo del Corpo, The Royal Order of Scotland sicuramente esisteva fin dal lontano 1730. Rappresenta un Corpo parallelo alla Massoneria, in cui resta peraltro radicato, un sistema unico, in quanto non ammette che una sola Gran Loggia per tutto il mondo. Raggruppa una quarantina di Grandi Logge Provinciali, in gran parte fondate nel Commonwealth, ma anche in Olanda, Stati Uniti, Sudafrica e Filippine. In origine la sola qualificazione definita dalle sue Costituzioni era quella d’essere Maestro Massone da almeno cinque anni.

Nell'era digitale, la nostra testata giornalistica multimediale offre contenuti H24, disponibili sul tuo telefono, tablet, computer. Questo lavoro giornalistico comporta cercare informazioni e verificare i fatti, oltre a utilizzare nuove tecnologie per fornire un adeguato contenitore visivo, in tutto il mondo. Da ora in poi alcuni contenuti sono di libera consultazione (Es. Comunicati di utilità sociale, sanitaria, ed altro), mentre per altri (Es. Articoli e notizie) bisogna chiedere user e pswd a pagamento annuo.