OPERAZIONE TURCA PEACE SPRING NELLA SIRIA NORD-ORIENTALE

La Turchia ha annunciato ufficialmente di aver avviato un’operazione militare nella Siria nord-orientale. Negli ultimi anni, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e altri rappresentanti della leadership del paese hanno ripetutamente annunciato questa idea. Tuttavia, questa volta le promesse sono state trasformate in realtà.

Il 6 ottobre, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la Turchia effettuerà presto la sua “operazione pianificata a lungo” nella Siria settentrionale. Secondo la dichiarazione, le forze statunitensi non “appoggeranno o saranno coinvolte nell’operazione” e “non saranno più nelle immediate vicinanze”. L’annuncio è arrivato a seguito di una conversazione telefonica tra i presidenti degli Stati Uniti e della Turchia.

Il 7 ottobre, le forze statunitensi hanno iniziato a ritirarsi dai loro positi lungo un grosso pezzo del confine tra Siria e Turchia. Le guarnigioni militari statunitensi di Tel Abyad, Tel Musa, Tel Hinzir e Tel Arqam furono abbandonate. Le pattuglie statunitensi nell’area di confine furono fermate. Il Pentagono non ha fornito dettagli sul numero di truppe ritirate dal confine. I principali media statunitensi citano i numeri da 50 a 100.

Questa decisione degli Stati Uniti ha causato una sorta di panico tra leader e membri delle forze democratiche siriane (SDF). Allo stesso tempo hanno definito la decisione degli Stati Uniti un colpo di grazia, hanno chiesto alla coalizione guidata dagli Stati Uniti di stabilire una zona di non volo “come in Iraq” e hanno dichiarato la loro disponibilità a riprendere i negoziati con la Russia e il governo di Assad, che poche settimane fa stavano chiamando un “regime sanguinante”.

I gruppi armati curdi, principalmente le Unità di protezione del popolo (YPG) e le Unità di protezione delle donne (YPJ), sono il nucleo dell’SDF. Il Partito curdo dell’Unione Democratica Democratica (PYD) domina nell’autoproclamata amministrazione della Siria nord-orientale. Ankara nomina i gruppi terroristici YPG, YPJ e PYD a causa dei loro legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). Questo gruppo separatista è impegnato in una lunga guerriglia contro lo stato turco nel tentativo di stabilire uno stato curdo indipendente sul territorio della Turchia sud-orientale. Il PYD e le sue ali militari perseguono obiettivi simili nella Siria nord-orientale.

Ankara ha ragionevoli preoccupazioni che fondi, armi, attrezzature e addestramento forniti dagli Stati Uniti ai gruppi armati curdi nella Siria settentrionale saranno successivamente utilizzati dal PKK nella sua lotta contro il governo turco. L’accordo “zona sicura” tra Stati Uniti e Turchia sulla Siria settentrionale è stato progettato per eliminare queste preoccupazioni. La Turchia ha insistito sul fatto che i gruppi armati curdi dovrebbero essere rimossi dal confine e disarmati, o, almeno, gli Stati Uniti dovrebbero smettere di fornire loro armi e attrezzature. Comunque, questo non è successo. Il culmine del coordinamento tra Stati Uniti e Turchia su questa questione furono diverse pattuglie congiunte lungo il confine.

La sera del 9 ottobre, la Turchia aveva messo in allerta le sue forze per procura e l’Aeronautica turca aveva bombardato le posizioni SDF vicino a Tell Abyad, Ras al-Ayn, Kobane e al-Qamishli. L’operazione Peace Spring è iniziata.

Il presidente Erdogan afferma che i suoi obiettivi sono di neutralizzare le “minacce terroristiche” lungo il confine, stabilire una vera zona sicura e facilitare il ritorno dei rifugiati siriani nelle loro case. Oltre alle dichiarazioni antiterrorismo, uno dei punti principali della retorica pubblica turca è l’oppressione dei locali arabi da parte delle milizie curde.

Se l’Operazione Peace Spring si svilupperà come le operazioni turche ad al-Bab e Afrin, Ankara utilizzerà i suoi gruppi proxy come prima linea dell’avanzata del terreno e uno scudo per il personale turco schierato a terra. L’artiglieria, gli aerei da guerra e le forze speciali dell’esercito turco saranno la principale potenza che colpisce. Fonti pro-turche affermano che circa 15.000-20.000 membri di gruppi pro-turchi sono già stati mobilitati. Se ciò è vero, il numero totale del personale, compresi i membri del personale turco coinvolti nell’operazione, può raggiungere i 30.000.

Nella prima fase dell’anticipo, è probabile che la Turchia ottenga il controllo dell’area della zona di sicurezza turco-statunitense non attuata. Alcune fonti turche ipotizzano che in caso di successo l’esercito turco possa spingere anche verso Deir Ezzor. Tuttavia, ciò è improbabile nell’attuale situazione militare e diplomatica nella regione.

