ONU identifica 112 aziende legate a insediamenti israeliani

Tempo di lettura: 2 minuti

Le Nazioni Unite hanno pubblicato un elenco di 112 società con attività negli insediamenti israeliani, considerate illegali ai sensi del diritto internazionale, tra cui Airbnb, Expedia e TripAdvisor, Airbnb, Alstom, Booking.com, Motorola Solutions ed altre.



94 delle società quotate avevano sede in Israele, mentre altre 18 erano distribuite in altri sei paesi.

La mossa è stata acclamata dai palestinesi ma è stata dichiarata “vergognosa” da Israele, dove i funzionari temono che l’elenco possa essere usato per boicottare le aziende con legami negli insediamenti.

Il rapporto delle Nazioni Unite arriva in risposta a una risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 2016, che chiede un “database per tutte le imprese impegnate in attività specifiche relative agli insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato”.

L’ufficio per i diritti delle Nazioni Unite ha affermato che la quotazione delle società nel database non era “e non pretende di essere un processo giudiziario o quasi giudiziario”.

“Sono consapevole che questo problema è stato e continuerà ad essere molto controverso”, ha dichiarato Michelle Bachelet, capo dei diritti delle Nazioni Unite.

Ma ha aggiunto che i risultati sono stati oggetto di un “ampio e meticoloso processo di revisione” e il rapporto “riflette la seria considerazione che è stata data a questo mandato senza precedenti e molto complesso”.

Israele, che accusa abitualmente le Nazioni Unite e in particolare il Consiglio per i diritti umani di parzialità contro di essa, ha rapidamente affrettato la pubblicazione di mercoledì.

Nel frattempo la sua controparte palestinese Riyad al-Malki ha descritto la pubblicazione come “una vittoria per il diritto internazionale e gli sforzi diplomatici”. La banca dati doveva essere pubblicata tre anni fa, ma è stata ripetutamente ritardata. L’ufficio per i diritti ha inizialmente valutato oltre 300 aziende.

L’agenzia delle Nazioni Unite ha affermato che la compilazione del database è stata un “processo complesso” che ha comportato “discussioni diffuse” con Stati, gruppi di riflessione, accademici e le stesse società.

