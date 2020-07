ONU, Covid-19: Dispositivi sanitari difettosi e pericolosi

Tempo di lettura: 2 minuti

Le vite sono a rischio poiché la nuova pandemia di coronavirus ha portato a un’impennata del traffico di maschere scadenti, disinfettanti e altri prodotti medici, hanno avvertito le Nazioni Unite mercoledì 8 Luglio 2020.

Gruppi criminali organizzati – sfruttando le paure e le incertezze che circondano il virus – stanno fornendo tali prodotti per far fronte a un’improvvisa impennata della domanda e del divario di offerta, ha affermato l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) in un rapporto.

L’UNODC ha affermato di aspettarsi che i criminali spostino la loro attenzione sul traffico di vaccini una volta sviluppato.

La frode e le truffe, nonché gli attacchi informatici contro l’infrastruttura critica hanno seguito la diffusione del virus, ha aggiunto.

“La salute e la vita sono a rischio con i criminali che sfruttano la crisi COVID-19 per incassare l’ansia pubblica e la crescente domanda di dispositivi di protezione individuale e farmaci”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’UNODC Ghada Waly in una nota.

“I gruppi criminali organizzati transnazionali traggono vantaggio dalle lacune nelle normative nazionali e dalla supervisione per spacciare prodotti medici scadenti e falsi”.

Un’operazione coordinata dall’Interpol per colpire le vendite online illegali di medicinali e prodotti medici con la partecipazione di 90 paesi a marzo ha portato a 121 arresti in tutto il mondo e al sequestro di maschere per il viso scadenti e scadenti, oltre a oltre 14 milioni di dollari (12 milioni di euro) di prodotti farmaceutici potenzialmente pericolosi, afferma il rapporto.

Rispetto a un’operazione precedente del 2018, l’Interpol ha riportato un aumento di circa il 18 percento nei sequestri di farmaci antivirali non autorizzati e un aumento di oltre il 100 percento nei sequestri di clorochina non autorizzata, un farmaco anti-malaria usato per trattare i pazienti con coronavirus in alcuni paesi.

L’UNODC ha chiesto una maggiore cooperazione internazionale, rafforzato i quadri giuridici e le sanzioni e una maggiore formazione per coloro che lavorano nel settore dei prodotti medici, affermando che “solo un approccio comune consentirà risposte efficaci”.

“Dobbiamo aiutare i paesi ad aumentare la cooperazione per colmare le lacune, rafforzare le capacità di contrasto e di giustizia penale e promuovere la consapevolezza del pubblico per proteggere le persone”, ha detto Waly.

Il rapporto UNODC, che è una “valutazione preliminare”, si basa sulle informazioni raccolte dall’organismo dalle risposte presentate dagli Stati membri, dai propri uffici sul campo e dall’analisi di fonti aperte, prove ufficiali, media e relazioni istituzionali.

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it