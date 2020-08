ONU afferma che migliaia di militanti anti-pakistani sono nascosti in Afghanistan

Tempo di lettura: 1 minuto

Un rapporto delle Nazioni Unite afferma che oltre 6.000 ribelli pakistani si nascondono in Afghanistan, la maggior parte appartenente al gruppo talebano pakistano fuorilegge responsabile dell’attacco a obiettivi civili e militari pakistani.

Il rapporto pubblicato questa settimana afferma che il gruppo, noto come Tehreek-e-Taliban (TTP), si è collegato con l’affiliata con base afgana del gruppo dello Stato islamico. Alcuni membri di TTP si sono persino uniti all’affiliata IS, che ha sede nell’est dell’Afghanistan.

Domenica il governo afghano non ha risposto alle richieste di commenti dell’Associated Press.

Il rapporto afferma che l’IS in Afghanistan, noto come IS nella provincia di Khorasan, è stato duramente colpito dalle forze di sicurezza afghane, nonché dalle forze statunitensi e della NATO, e persino in occasione dei talebani afgani. Il rapporto è stato preparato dal team analitico e di monitoraggio delle sanzioni delle Nazioni Unite, che segue i gruppi terroristici di tutto il mondo.

Il rapporto stima che l’appartenenza all’IS in Afghanistan sia di 2.200 e, sebbene la sua leadership sia stata esaurita, l’IS conta ancora tra i suoi leader un cittadino siriano Abu Said Mohammad al-Khorasani. Il rapporto afferma inoltre che il team di monitoraggio ha ricevuto informazioni secondo cui due alti comandanti dello Stato islamico, Abu Qutaibah e Abu Hajar al-Iraqi, sono recentemente arrivati ​​in Afghanistan dal Medio Oriente.

Questo accordo è stato raggiunto per consentire agli Stati Uniti di porre fine al loro coinvolgimento di 19 anni in Afghanistan e invita i talebani a garantire che il loro territorio non sarà utilizzato da gruppi terroristici. Si prevede inoltre che l’accordo garantirà la partecipazione totale dei talebani alla lotta contro l’IS. La seconda e forse la parte più critica dell’accordo, prevede colloqui tra i talebani e la leadership politica di Kabul.

