OMS dichiara l’emergenza internazionale del virus Wuhan

l’agenzia delle Nazioni Unite per la salute ha dichiarato un’emergenza internazionale sul micidiale coronavirus dalla Cina – una designazione usata raramente che potrebbe portare a un migliore coordinamento internazionale nella lotta contro la malattia.

“La nostra più grande preoccupazione è il potenziale di diffusione del virus nei paesi con sistemi sanitari più deboli”, ha dichiarato il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus dichiarando “un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale”.

“Questo non è un voto di sfiducia in Cina”, ha detto, sottolineando ripetutamente che la misura era destinata ad aiutare altri paesi meno in grado di far fronte e lodando il governo cinese per aver intrapreso un’azione rapida per affrontare l’epidemia.

Tedros ha anche affermato che “non c’è motivo” per nessuna delle restrizioni internazionali sui viaggi o sul commercio annunciate in questi giorni, come sospensioni di volo, chiusure di frontiere e quarantena per viaggiatori apparentemente sani.

Le principali compagnie aeree tra cui Air France, British Airways e Lufthansa hanno sospeso o ridotto i servizi verso la Cina.

Il Comitato di emergenza dell’OMS, un organo consultivo di esperti internazionali, ha dichiarato in una dichiarazione che prove hanno dimostrato che limitare la circolazione di persone e merci durante le emergenze di salute pubblica “può essere inefficace e può deviare le risorse da altri interventi”.

L’OMS ha smesso di dichiarare un’emergenza la scorsa settimana perché il suo comitato di emergenza era diviso sulla questione.

Più di 7.700 persone sono state infettate dal virus – quasi tutte in Cina – e 170 sono morte.

L’OMS ha affermato che ci sono stati anche 82 casi confermati in altri 18 paesi, inclusi casi di trasmissione in seguito in Germania, Giappone, Stati Uniti e Vietnam.

L’OMS ha chiamato un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale solo cinque volte da quando la legislazione pertinente è entrata in vigore nel 2007 – per influenza suina, poliomielite, Zika e due volte per focolai di Ebola in Africa.

La designazione, che viene rivista ogni tre mesi, consente all’OMS di emettere raccomandazioni globali che la comunità internazionale dovrebbe seguire.

Governi, aziende e persone in tutto il mondo hanno già intensificato gli sforzi per contenere la malattia, che si ritiene sia emersa da un mercato di animali nella città cinese centrale di Wuhan.

Molti paesi hanno esortato i loro cittadini a non visitare la Cina.

