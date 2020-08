Oltre 700 tonnellate nitrato di ammonio sequestrate da autorità indiane

Tempo di lettura: 1 minuto

Una spedizione di 740 tonnellate di nitrato di ammonio, la sostanza chimica che ha causato la catastrofica esplosione a Beirut , che ha ucciso 150 persone e ne ha ferite più di 5.000, è stata sequestrata dalle autorità doganali di Chennai, in India.

Secondo quanto riferito, le autorità di Chennai hanno localizzato le sostanze chimiche pericolose in un magazzino a 20 chilometri dalla città.

“Il carico è stato ora immagazzinato in modo sicuro per i cittadini e la città”, è stato annunciato. Secondo le autorità, il nitrato di ammonio, che viene utilizzato per la preparazione di fertilizzanti, ma anche esplosivi, si trova ad almeno 2 km dalle zone residenziali. È stato confiscato perché la società che lo ha importato in Tamil Nadu è incappata in irregolarità doganali.

Aruna Sangita – Reporter Freelance ASIA (India e paesi limitrofi) – Mail, redazione@reporterspress.it