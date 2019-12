[Offshore e Papers] Mary Wells Lawrence, una pioniera della pubblicità

Tempo di lettura: 2 minuti

Mary Wells Lawrence è una delle donne soprannominate ‘casalinghe’ da HSBC, conosciuta in USA com la prima rivoluzionaria nell’industria pubblicitaria. Lawrence, ora 90enne, fondò la società pubblicitaria Wells Rich Green nel 1966, quando le donne dirigenti erano scarse. È diventata una delle donne più pagate nel mondo degli affari e la prima donna a capo di una società quotata alla Borsa di New York.

