OceanOne, un robot umanoide subacqueo bimanuale con feedback tattile

Ocean One è nato dalla necessità di studiare le barriere coralline nel profondo del Mar Rosso, molto al di sotto della gamma confortevole di subacquei umani. Nessun sottomarino robotizzato esistente potrebbe immergersi con l’abilità e la cura di un subacqueo umano. Ocean One consente a chi lo piloterà in remoto, una capacità senza precedenti di esplorare le profondità degli oceani in alta fedeltà.

In collaborazione con DRASSM, Ocean One si è imbarcato sull’Andre Malraux per esplorare il relitto di La Lune, a 100 metri sotto il Mediterraneo.

L’ammiraglia del re Luigi XIV era affondata qui, a 20 miglia al largo della costa meridionale della Francia, nel 1664, e nessun essere umano aveva esplorato le sue rovine – o gli innumerevoli tesori e manufatti della nave che una volta trasportava – nei secoli successivi al naufragio.

Il 15 aprile, Ocean One recuperò un vaso di dimensioni di pompelmo e lo restituì al ponte della nave per l’eccitazione degli archeologi, ingegneri, e scienziati che si affollavano intorno a lui.

La spedizione a La Lune è stato il viaggio inaugurale di OceanOne e, basandosi sul suo incredibile successo, si spera che un giorno il robot svolga compiti subacquei altamente qualificati, troppo pericolosi per i subacquei umani, e apra un intero nuovo regno di esplorazione oceanica.

Fonte

Giornalisti reporter Freelance

Per contattarci, redazione@reporterspress.it