Oceano Pacifico, Recuperate 40 tonnellate di reti abbandonate

I volontari dell’Ocean Voyages Institute, un’organizzazione senza scopo di lucro in California, hanno estratto le reti abbandonate da un sito in cui le correnti oceaniche convergono in uno schema circolare tra Hawaii e California durante la loro spedizione di 25 giorni, ha annunciato Mary venerdì. Crowley, fondatore del gruppo.

L’agenzia è una delle poche organizzazioni non profit che lavorano per raccogliere rifiuti di plastica in acque oceaniche aperte, una società che può essere pericolosa, costosa e che richiede tempo.

“Il nostro successo dovrebbe servire come esempio per effettuare operazioni di pulizia più ampie e per ispirare le pulizie in tutto l’Oceano Pacifico e in tutto il mondo. Non è qualcosa che dobbiamo aspettare di fare “, ha detto Crowley.

La nave mercantile è tornata il 18 giugno a Honolulu, dove 2 tonnellate di rifiuti di plastica sono state separate dalle reti da pesca e donate ad artisti locali per essere trasformate in opere d’arte al fine di educare le persone sull’inquinamento degli oceani con la plastica.

Il resto dei rifiuti è stato consegnato a una centrale elettrica a emissioni zero che incenerirà e convertirà in energia, ha affermato.

