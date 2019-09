Oceano Pacifico, Le Isole Marshall sono radioattive?

Tempo di lettura: 2 minuti

Nelle Isole Marshall, occupate dagli Stati Uniti nel 1944 durante la seconda guerra mondiale e costituite come una repubblica indipendente nel 1979, le forze armate statunitensi hanno condotto 67 test di armi atomiche su diversi atolli corallini che costituiscono la nazione insulare. Queste esplosioni, effettuate tra il 1946 e il 1958, hanno lasciato una grande quantità di scorie radioattive nella regione e sebbene gli atolli in cui sono stati effettuati quegli esercizi fossero disabitati, le ceneri delle esplosioni si sono diffuse in un’ampia regione e sono cadute anche in zone abitate.

La grande cupola di cemento costruita nel 1980 dagli Stati Uniti a Runit Island, parte delle Isole Marshall, per contenere i residui radioattivi dei test delle armi atomiche statunitensi condotti in quella regione tra il 1946 e il 1958.

I test atomici cessarono alla fine degli anni ’50 ma le scorie radioattive rimasero su queste isole coralline come un’eredità della Guerra Fredda. Ma è stato solo decenni più tardi, secondo la storia di The Washington Post , gli Stati Uniti hanno intrapreso la pulizia di questi materiali pericolosi: nel 1977 circa 4.000 militari rimosso 73.000 metri cubi di terreno contaminato presso l’atollo Enewetak e uno dei le sue isole, chiamate Runit, approfittarono di un grande cratere, prodotto da una prova nucleare del 1958, per depositarvi materiale radioattivo.

Infine, dopo diversi anni di lavoro, il cratere fu coperto nel 1980 da una grande cupola di cemento di 18 pollici (quasi 46 centimetri di spessore) per mantenere i rifiuti radioattivi accumulati. È stato un compito enorme e costoso, secondo il Post, sono stati assegnati 218 milioni di dollari, ma con uno spigolo acuto: non era un’installazione progettata per durare a tempo indefinito e fu costruita pensando che avrebbe funzionato temporaneamente in quello che era determinato fare con materiale radioattivo.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, lo stesso Antonio Guterres, ha dichiarato, secondo un rapporto dell’Agenzia AFP, che vi è una seria preoccupazione sulla possibilità che questa cupola di cemento, un’installazione temporanea, ma che abbia tenuto a bada le prove per quasi 4 decenni. Atomico americano, potrebbe essere danneggiato da una forte tempesta o altre cause. Se ciò accadesse, la radioattività che contiene potrebbe diffondersi nel Pacifico con gravi conseguenze.

Correspondence

Photo credit

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it