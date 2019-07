Ocean Victory Yacht nel golfo di Napoli (Italy)

55 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

Lo yacht a motore custom ‘Ocean Victory’ è stato costruito da Fincantieri in Italia nel loro cantiere di Muggiano, e poi consegnato al suo proprietario nel 2014. Il sofisticato design esterno e l’ingegneria di questo lussuoso yacht sono opera di Espen Oeino. Gli interni dello yacht sono stati progettati da Alberto Pinto.

La configurazione interna di Ocean Victory è stata progettata per ospitare comodamente fino a 26 ospiti durante la notte in 13 cabine. È anche in grado di trasportare fino a 50 membri dell’equipaggio a bordo per garantire una rilassante esperienza di yacht di lusso.

Ocean Victory presenta uno scafo in acciaio dislocante e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. È stata costruita per le regole della società di classificazione del Lloyds Register della SOLAS (Safety of Life at Sea).

Questo yacht di lusso è anche dotato di “stabilizzatori a velocità zero” che lavorano all’ancora, aumentando il comfort a bordo quando lo yacht è fermo, in particolare in acque agitate.

Alimentato da 2 motori diesel da 3.400 cavalli e azionato dalle sue eliche a doppia elica, lo yacht a motore Ocean Victory è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 nodi e di navigare comodamente a 18 nodi.

Jacuzzi (sul ponte), Ascensore, Piscina, Beach Club, Garage per tender, Stabilizzatori di ancoraggio, PALESTRA, Eliporto, Cinema, Salone di bellezza, BBQ, Aria condizionata, Hangar per elicottero, Luci subacquee, Piattaforma da bagno, Studio del proprietario, Osservazione Sala

La megayacht Victory avrà sette ponti, sei piscine di fino a otto metri di lunghezza e un bacino galleggiante interno per un tender di 14 metri. Grande attenzione verrà data all’implementazione di soluzioni rispettose dell’ambiente.

Lo yacht a motore Ocean Victory attualmente non è ritenuto disponibile per la charter privata.

