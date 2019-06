La maggior parte dei giornali e delle emittenti televisive dipendono dalle agenzie di stampa per il loro materiale e ognuna delle quattro principali agenzie globali ( Agence France-Presse (ex agenzia Havas), Associated Press , Reuters e Agencia EFE ) ha iniziato e continua a operare su una base filosofia di fornire un unico feed di notizie oggettivo a tutti gli abbonati. Cioè, non forniscono feed separati per giornali conservatori o liberali. Il giornalista Jonathan Fenby ha spiegato la nozione:

Per ottenere un’accettazione così ampia, le agenzie evitano la parzialità palese. Le informazioni dimostrabilmente corrette sono le loro scorte nel commercio. Tradizionalmente, riportano a un livello ridotto di responsabilità, attribuendo le proprie informazioni a un portavoce, alla stampa o ad altre fonti. Evitano di esprimere giudizi e di evitare dubbi e ambiguità. Sebbene i loro fondatori non usassero la parola, l’oggettività è la base filosofica per le loro imprese – o, in mancanza, una neutralità ampiamente accettabile.

L’obiettività nel giornalismo ha lo scopo di aiutare il pubblico a decidere da solo su una storia, fornendo solo i fatti e lasciando che il pubblico li interpreti da sé. Per mantenere l’obiettività nel giornalismo, i giornalisti dovrebbero presentare i fatti indipendentemente dal fatto che siano d’accordo o meno con tali fatti. Il reporting oggettivo è pensato per ritrarre problemi ed eventi in modo neutrale e imparziale, indipendentemente dall’opinione degli scrittori o dalle convinzioni personali.

L’obiettività giornalistica richiede che un giornalista non si trovi su entrambi i lati di un argomento. Il giornalista deve riportare solo i fatti e non un atteggiamento personale nei confronti dei fatti.

Fonte