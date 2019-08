Nuovo strumento per affrontare le minacce informatiche

Tempo di lettura: 2 minuti

L’iniziativa su una forza di risposta cibernetica e l’assistenza reciproca in materia di sicurezza informatica è guidata dalla Lituania. È uno dei 17 progetti approvati dagli Stati membri dell’UE a fine 2017 nell’ambito della cosiddetta ” cooperazione strutturata permanente ” (PESCO).

PESCO è il nuovo quadro vincolante dell’UE per una cooperazione più stretta nel settore della sicurezza e della difesa. Ogni progetto ha un paese guida e gruppi variabili di Stati membri dell’UE partecipanti. In questo caso, sei Stati membri dell’UE – Estonia, Croazia, Romania, Lituania, Spagna e Paesi Bassi – sono a bordo fino ad ora, e più attesi seguiranno rapidamente l’esempio.

Il ministro della difesa nazionale della Lituania, Raimundas Karoblis, ha sottolineato la volontà politica di gettare le basi per “capacità comuni e più forti di difesa informatica europea”. A nome del Servizio europeo per l’azione esterna, il Segretario generale aggiunto Pedro Serrano ha accolto l’iniziativa come il progetto più avanzato nell’ambito della PESCO e ne ha sottolineato l’importanza nella creazione di una difesa cibernetica collettiva.

Nell’ambito dell’iniziativa, i team dell’UE Cyber ​​Rapid Response Force riuniranno specialisti dei paesi partecipanti. Questi saranno in stand-by e rafforzeranno la neutralizzazione e gli sforzi investigativi in ​​caso di un significativo incidente informatico.

Per testare e formare la nuova struttura, i primi team di cyber-risposta dell’UE sono previsti per partecipare a un’esercitazione sulla sicurezza informatica in Lituania questo autunno.

Secondo i dati del National Cyber ​​Security Center lituano, il numero di incidenti informatici cresce ogni anno di un decimo, mentre le indagini informatiche rivelano la loro crescente sofisticazione. Si sono verificati gravi incidenti in infrastrutture energetiche critiche ma anche sistemi di applicazione della legge e di politica estera. Tali incidenti richiedono una risposta particolarmente rapida e un nuovo tipo di preparazione e strumenti.

L’UE è preoccupata per l’accresciuta capacità e volontà degli attori statali e non statali di perseguire i propri obiettivi attraverso attività informatiche dannose e ha iniziato a sviluppare una serie di iniziative per migliorare la consapevolezza e la capacità di rispondere agli attacchi informatici.

L”Internet of Things’ è già una realtà oggi, con decine di miliardi di dispositivi digitali connessi attesi entro il 2020 nell’UE. Oltre a rappresentare una minaccia per la sicurezza, si stima che gli attacchi informatici costino all’economia globale 400 miliardi di euro l’anno . Ecco perché l’UE sta sviluppando capacità attraverso misure di sostegno, un coordinamento più forte e nuove strutture per contromisure efficaci e rapide in caso di attacco.

L’alto rappresentante dell’UE Mogherini ha presentato nel 2016 la nuova “Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’UE” che ha delineato la via da seguire per un più alto livello di ambizione nel settore della sicurezza e della difesa. Da allora sono stati sviluppati una serie di nuovi meccanismi e strumenti in questo campo, tra cui la cooperazione strutturata permanente è una delle più importanti.

