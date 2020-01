Nuovo biomateriale progettato per aiutare nella guarigione delle ossa

Tempo di lettura: 1 minuto

Uno dei principali problemi con la proteina morfogenetica ossea (BMP) è il fatto che non solo fa crescere il nuovo osso nel sito della lesione, ma anche all’interno dei tessuti molli circostanti. Ciò accade perché la proteina fuoriesce da materiali come spugne di collagene biodegradabili, progettate per mantenerlo contenuto nel sito.

Guidati dal bioingegnere Marian H. Hettiaratchi, i ricercatori dell’Università dell’Oregon stanno invece cercando di combinare BMP con un gel di alginato e – cosa ancora più importante – microparticelle di un anticoagulante approvato dal punto di vista medico chiamato herapin. Il BMP si lega alle particelle di herapin, con il gel che dà alla combinazione un po ‘di sostanza e quindi mantiene la forza.

Nei test di laboratorio, il materiale è stato iniettato in tubi di nanomesh che erano già stati inseriti in lesioni nei femori dei ratti. I risultati sono stati promettenti, con fino al 50% in meno di “ossificazione anormale” (crescita ossea indesiderata) di quanto sarebbe stato il caso di BMP in una spugna.

“Il problema con la guarigione clinica di grandi difetti ossei è che la BMP erogata utilizzando spugne di collagene provoca una formazione ossea anormale perché il farmaco non rimane sul materiale”, afferma Hettiaratchi. “Il nostro nuovo materiale conserva molto di più del BMP, mantenendolo localizzato. Non si ottiene formazione di osso al di fuori dell’area interessata.”

Poiché l’herapin ha alcuni effetti collaterali, il team sta ora lavorando alla creazione di un’alternativa sintetica, progettata specificamente per l’uso con BMP sulle lesioni ossee.

Un articolo sulla ricerca è stato pubblicato questa settimana sulla rivista Science Advances .

Fonte: Università dell’Oregon tramite EurekAlert / newsatlas.com

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it