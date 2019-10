Nuovo antibiotico scoperto nella foresta tropicale messicana

Tempo di lettura: 2 minuti

Gli scienziati della Rutgers University e di tutto il mondo hanno scoperto un antibiotico prodotto da un batterio del suolo proveniente da una foresta tropicale messicana che potrebbe contribuire a creare un “probiotico vegetale”, piante più robuste e altri antibiotici.

I probiotici, che forniscono batteri più amichevoli e benefici per la salute per l’uomo, possono anche essere utili per le piante, mantenendole sane e più robuste. Il nuovo antibiotico, noto come phazolicin, impedisce ai batteri nocivi di penetrare nei sistemi radicali delle piante di fagioli, secondo uno studio di Rutgers scritto sulla rivista Nature Communications .

Speriamo di mostrare che il batterio può essere usato come “probiotico vegetale” perché la fazolina impedirà la crescita di altri batteri potenzialmente dannosi nel sistema radicale delle piante di importanza agricola. La resistenza agli antibiotici è un grosso problema sia in medicina che in agricoltura e le continue ricerche di nuovi antibiotici sono molto importanti in quanto possono fornire indicazioni per futuri agenti antibatterici “.

Konstantin Severinov, ricercatore principale presso il Waksman Institute of Microbiology e professore di biologia molecolare e biochimica presso la School of Arts and Sciences della Rutgers University-New Brunswick

Il batterio che produce la fazolina è una specie non identificata di Rhizobium . È stato trovato in una foresta tropicale a Los Tuxtlas, in Messico, nel terreno e nelle radici dei fagioli selvatici chiamati Phaseolus vulgaris , da cui il nome dell’antibiotico: phazolicin. Come altri Rhizobia, il microbo che produce la fazolina forma noduli sulle radici delle piante di fagioli e fornisce azoto alle piante, facendole crescere più robuste di altre. A differenza di altre rizobie, difende anche le piante dai batteri nocivi sensibili alla fazolina. Il fenomeno potrebbe infine essere sfruttato in fagioli, piselli, ceci, lenticchie, arachidi, soia e altri legumi.

Usando l’analisi computerizzata e bioinformatica, gli scienziati hanno predetto l’esistenza della fazolina e poi hanno confermato la sua esistenza in laboratorio. Hanno rivelato la struttura atomica dell’antibiotico e hanno dimostrato che è legato e colpisce il ribosoma, una fabbrica di produzione di proteine ​​nelle cellule batteriche.

Gli scienziati hanno scoperto di poter modificare e controllare la sensibilità o la suscettibilità all’antibiotico introducendo mutazioni nei ribosomi.

