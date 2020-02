[Notizia Ufficiale] Nissan, Situazione produzione in Cina

Tempo di lettura: 1 minuto

Riceviamo e pubblichiamo: Come per i siti DFL in Cina, il 17 febbraio abbiamo riiniziato le operazioni nello stabilimento Huadu (Provincia di Guangdong) e il 21 febbraio in quello di Dalian (Provincia Liaoning). Stiamo pianificando anche la ripresa della produzione presso Xiangyang (Provincia Hubei), Zhengzhou (Provincia Henan) e Zhengzhou Nissan (Provincia Henan) dal 24 febbraio.

Tuttavia, in osservazione delle nuove direttive governative delle autorità nella provincia di Hubei, prenderemo in considerazione i tempi della ripresa degli impianti in virtù della situazione dei nostri fornitori.

Impatto sulla produzione negli impianti al di fuori della Cina

In Giappone, stiamo pianificando o abbiamo condotto adeguamenti temporanei alla produzione in alcuni impianti. Non si riscontrano impatti in altri stabilimenti al di fuori della Cina. Continuiamo a monitorare la situazione.

Marco Puricelli

Press Office Manager

Communications Nissan Italia

Aviation, Car, Shipping, Transport, Yacht, other – Mail, redazione@reporterspress.it