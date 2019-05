NORTHROP GRUMMAN X-478, IL PRIMO DRONE DA COMBATTIMENTO NEL MONDO

Il Northrop Grumman X-47B è un veicolo aereo da combattimento senza pilota dimostrativo (UCAV) progettato per operazioni basate su portaerei. Sviluppato dalla società americana di tecnologie di difesa Northrop Grumman, il progetto X-47 è iniziato come parte del programma J-UCAS della DARPA e successivamente è diventato parte del programma di dimostrazione del sistema di combattimento aereo senza equipaggio (UCAS-D) della Marina Militare degli Stati Uniti.

L’X-47B è un velivolo ad ala fluttuante priva di jet, capace di operazioni semi-autonome e rifornimento aereo. L’X-47B ha volato per la prima volta nel 2011 e, a partire dal 2015, i suoi due dimostratori attivi sono stati sottoposti a estesi test di volo e di integrazione operativa, avendo eseguito con successo una serie di dimostrazioni su terra e carrier.

Nell’agosto 2014, la Marina degli Stati Uniti ha annunciato di aver integrato l’X-47B in operazioni di trasporto con aerei con equipaggio umano, e entro maggio 2015 il programma di test primario dell’aeromobile è stato dichiarato completo.

Northrop Grumman intende sviluppare il prototipo X-47B in un aereo pronto per il combattimento, il sistema Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance e Strike (UCLASS), che entrerà in servizio negli anni 2020.

Gli stessi dimostranti dell’X-47B erano destinati a diventare mostre museali dopo il completamento dei test di volo, ma in seguito la Marina decise di mantenerli in condizioni di volo in attesa di ulteriori sviluppi.

Fonti

northropgrumman

wikipedia

newfoxy

For contact, please send mail at: redazione@reporterspress.it

Since in Italy – Florence, 1996.

No related posts.