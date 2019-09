Noi siamo ciò che facciamo, non ciò che diciamo

Tempo di lettura: 3 minuti

L’Open University ha intervistato circa 4.500 cittadini britannici di età compresa tra 18 e 65 anni e analizzato profondamente 50 coppie, la metà di quelle con bambini. Tendiamo a pensare che il sesso sia la parte più indispensabile delle relazioni d’amore and, e che se non pratichi il sesso spesso la tua relazione sta fallendo.

Ma quando i ricercatori hanno chiesto agli intervistati cosa gli piacesse di più delle loro relazioni, il sesso non appare tra le 10 risposte più comuni.

Le risposte più comuni tra i partecipanti sono state: ridere insieme, condividere valori e interessi, essere migliori amici l’uno con l’altro, stare attenti e sentirsi supportati, sentirsi sicuri, essere felici, avere fiducia, condividere una relazione vicinanza, parlare e ascoltare, essere innamorati o essere amati.

Molte persone pensano che le coppie vere dovrebbero fare tutto insieme e che la felicità non è separarsi in qualsiasi momento e condividere lo spazio in ogni momento.

Ma in realtà ciò che vediamo è che abbiamo bisogno dei nostri momenti di solitudine o individualità, il nostro spazio privato all’interno della nostra relazione.

Per una relazione d’amore piena e felice, si raccomanda di godersi il tempo e lo spazio del proprio.

Questo non vuol dire che vivono vite completamente diverse, ma si tratta di cercare momenti lontani dall’altro per fare attività che, ad esempio, semplicemente godono, o fare shopping, fare sport, stare con gli amici, viaggiare …

Nel momento in cui non riusciamo a fare le cose che ci caratterizzano, ciò che fa parte del nostro spazio personale, cesseremo di essere noi stessi.

Le idee contrarie, al giorno d’oggi, si traducono in lotte e aggressioni. Conoscere ciò che provo e perché sento che è vitale quando si tratta di risolvere un incrocio emotivo. Questo è diventato molto più evidente nei social network e in internet nel suo complesso.

Ognuno difende il suo punto di vista freneticamente, e la tolleranza non esiste più, se mai esistesse.

Non essere d’accordo con qualcosa o qualcuno è un diritto per tutti, rispettare tutto ciò che diverge dalla tua opinione è un dovere.

Forse, se passassimo più tempo cercando di diventare persone migliori che a giudicare le decisioni degli altri, le nostre vite sarebbero così felici e piene che non avremmo tempo per nient’altro.

“La felicità accade quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia.” G -Gandhi-

Se vuoi trasmettere qualcosa e vuoi che le tue parole trasmettano la verità che vuoi, devi seguirle con atteggiamenti.

Ricorda che le azioni non volano lontano e non vengono dimenticate.

È necessario iniziare a scintillare tutta l’autenticità che hai dentro di te, essere fedele ai tuoi valori, e non promettere qualcosa che non sai se puoi soddisfare.

“Chi è autentico si assume la responsabilità di essere quello che è e si riconosce libero di essere quello che è.” J -Jean Paul Sartre-

C’è un dibattito sull’esistenza della perfezione a cui hanno partecipato specialisti di tutte le età e rami della scienza. Non hanno raggiunto un consenso e questo dibattito continua oggi. Nonostante discussioni, c’è un gruppo che crede e sostiene che la perfezione esiste.

Platone ha cercato per tutta la vita di perfezionarsi. Pensi che l’abbia trovato?

Altre correnti filosofiche evolutive stabiliscono che oltre la perfezione non c’è nient’altro.

Se il mondo è in costante movimento ed evoluzione, se facciamo parte di questo mondo, è evidente che tale perfezione non può esistere.

Impariamo a parlare ogni volta che qualcosa ci preoccupa e dire tutto ciò che pensiamo con amore e delicatezza.

Siamo insieme ma ognuno ha il suo spazio, abbiamo sogni in comune, chiudiamo gli occhi per viverli e lottiamo ogni giorno per farli diventare realtà.

