Nikola Motors svela un concept truck ibrido

Tempo di lettura: 1 minuto

La società ha presentato un concept per un nuovo pick-up elettrico chiamato Badger . Nikola prevede di offrire il Badger sia come veicolo esclusivamente a batteria sia come ibrido elettrico / a celle a combustibile.

La società sostiene che il modello di propulsione ibrido avrà una portata massima di circa 600 miglia, mentre il modello di batteria sarà limitato a 300 miglia. Afferma anche che il pickup sarà in grado di rimorchiare fino a 8.000 sterline e accelerare da 0 a 60 miglia all’ora in circa 2,9 secondi. Queste capacità, se Nikola fosse in grado di offrirle, renderebbero il Badger per lo più paragonabile al Cybertruck di Tesla.

Tuttavia, uno dei problemi principali è la disponibilità di stazioni di idrogeno. Rispetto alle stazioni di ricarica della batteria, non ci sono molti posti negli Stati Uniti in cui è possibile ricaricare un veicolo a celle a combustibile.

Anche in uno stato come la California, sono pochi e lontani tra le città principali come San Francisco e Los Angeles. Per risolvere il problema, Nikola afferma che prevede di costruire 700 stazioni di rifornimento di idrogeno. La società afferma di avere le prime sedi protette, ma non le annuncerà fino alla fine di questo trimestre.

Per quanto riguarda il camion, la società afferma che dettaglia il Badger in occasione del suo prossimo evento Nikola World 2020 a settembre, a quel punto inizierà anche ad accettare prenotazioni limitate.

Fonte : engadget . com

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.