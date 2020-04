New York, Una tigre positiva al Covid-19

Tempo di lettura: 1 minuto

Una tigre di quattro anni al Bronx Zoo di New York, di nome Nadia, è risultata positiva per COVID-19, riporta la BBC , mentre altri sei grandi felini presentano sintomi. Secondo lo zoo, un dipendente asintomatico probabilmente ha infettato Nadia.

Nel frattempo, Joe Exotic del megahit “Tiger King” di Netflix è stato messo in quarantena in prigione dopo aver riferito che, come Nadia, ha contratto il virus, secondo Vanity Fair .

I ricercatori stanno ancora lavorando per capire se il coronvirus è pericoloso per altri animali .

“Questa è la prima volta che qualcuno di noi viene a sapere in qualsiasi parte del mondo che una persona ha infettato l’animale ed esso si è ammalato”, ha detto a Reuters Paul Calle, capo veterinario dello zoo . “Speriamo di avere una migliore comprensione di conseguenza.”

Nadia sembrava essere la più malata e ha iniziato a perdere l’appetito, ed è stata quindi la prima a fare il test.

Il personale medico prima ha fatto una radiografia, un’ecografia e un esame del sangue sulla tigre malese prima di decidere di testarla per COVID-19.

Ciò non significa che Nadia sia una minaccia per gli umani che la circondano. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, non ci sono prove che zoo o animali selvatici possano diffondere il virus SARS-CoV-2 sull’uomo.

