New York Not Your Car?

Tempo di lettura: 2 minuti

Uno studio svolto da Tri-State Transportation Campaign riferisce che, oltre la metà delle famiglie della New York City, non possiede un’auto e la maggior parte delle persone possiede un’auto non le usa per gli spostamenti.

Tuttavia, la quantità di spazio che Manhattan dedica alle auto si aggiunge a quasi quattro volte le dimensioni di Central Park, come si vede in un diagramma condiviso nel New York Times.

Il Coronavirus ha portato numerosi architetti e ingegneri ambientali nel progettare città ecologiche, osservando che da New York a Los Angeles a Nuova Delhi, l’inquinamento atmosferico è precipitato e la foschia minacciosa, soffocata dai gas di scarico, sulle città più sporche del mondo si è alzata per rivelare brillanti cieli blu.

In gran parte di Manhattan, la velocità media del traffico prima della pandemia era scesa a 7 miglia all’ora. A Midtown c’erano meno di 5 miglia all’ora. È solo leggermente più veloce di camminare e più lentamente che andare in bicicletta.

Invece di ricadere nella dipendenza dall’auto, le città possono iniziare a cancellare il loro peggior errore : rinunciare a gran parte della loro terra all’automobile.

Vishaan Chakrabarti, un ex funzionario dell’urbanistica di New York City e fondatore di Practice for Architecture and Urbanism, ha uno studio di architettura con sede a Manhattan. Come altri urbanisti, Chakrabarti ritiene che la pandemia abbia creato un’opportunità per New York e altre città per ridurre la loro dipendenza dalle automobili. Manhattan è il posto migliore per iniziare.

La proposta di PAU non vieterebbe tutti i veicoli a motore, ma solo auto di proprietà privata. Ci sarebbero ancora camion per le consegne, paratransit, veicoli di emergenza, taxi e auto in condivisione, se ne avessi bisogno.

Ma le auto private rappresentano così tanti dei veicoli di Manhattan che vietarli migliorerebbe istantaneamente la vita di quasi tutti coloro che vivono e lavorano a New York.

L’eliminazione della maggior parte delle auto a Manhattan ripulirebbe significativamente l’aria per l’intera regione. Libererebbe spazio per nuove abitazioni e creerebbe centinaia di acri di nuovi parchi e passeggiate pedonali, migliorando la salute, la bellezza e la vivibilità fondamentali della più grande metropoli americana.

Fonte

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it