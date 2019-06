New SK Pininfarina Designed For De Rosa 2019

Pininfarina è conosciuta soprattutto per la progettazione e la costruzione di automobili, ma in realtà si diletta anche in altri campi come ad esempio la bicicletta. La nuova scossa della SK è stata creata per De Rosa ed è più aerodinamica rispetto alla precedente, con nuovo telaio, cavi integrati e una forcella ridisegnata.

La nuova SK pesa 950 grammi nella taglia M, mentre la forca è di 370 grammi.

Pininfarina ha riprogettato il nuovo logo del cuore.

“Lavorare sul marchio significa per noi operare sull’anima di un’azienda”, ha affermato il presidente Paolo Pininfarina. “Con De Rosa, abbiamo trovato la perfetta corrispondenza di visione e valori – come è stato con il grande successo della SK – anzi, siamo molto lieti di rafforzare la partnership con questo nuovo modello e di iniziare a immaginare insieme gli sviluppi futuri.”

