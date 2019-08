New Look lancia gamma scarpe e borse vegan

Tempo di lettura: 1 minuto

New Look ha lanciato una gamma di circa 500 scarpe, borse e accessori ed è diventato il primo rivenditore a registrare prodotti con il marchio della Vegan Society la quale ha assicurato che, i prodotti registrati di New Look, sono privi di componenti di origine animale, compresi quelli che si possono trovare in tessuti, fili, colle, coloranti e trattamenti.

Inoltre, hanno assicurato che il processo di fabbricazione dei prodotti e dei loro materiali è privo di test sugli animali.

Secondo quanto riferito, New Look si è impegnato a registrare il maggior numero possibile di articoli, non in pelle, cambiando componenti e riducendo la loro dipendenza da ingredienti di origine animale.

Il rivenditore di moda introdurrà anche nuove etichette vegane online e nei negozi, da settembre 2019.

Foto per gentile concessione di The Vegan Society

