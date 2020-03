Nevada, Panasonic, partner Tesla, chiude gigafactory

Tempo di lettura: 1 minuto

La società Panasonic sta estraendo i suoi 3.500 dipendenti dalla massiccia fabbrica del Nevada, la quale opera con il partner Tesla, per le preoccupazioni sulla diffusione di COVID-19.

La società ha detto venerdì 20 Marzo 2020 che interromperà le operazioni all’inizio della prossima settimana, per poi chiudersi per 14 giorni.

La mossa riguarda solo i dipendenti Panasonic.

Tesla impiega anche migliaia di lavoratori presso il cosiddetto Gigafactory 1 a Sparks, Nevada.

Gigafactory 1, che ha preso piede nel giugno 2014, è un ingrediente fondamentale nell’obiettivo di Tesla di accelerare la transizione mondiale verso l’energia sostenibile espandendo la capacità globale della batteria e riducendo il costo dei veicoli elettrici. E Panasonic è stato il suo partner più importante come fornitore e partner in quel progetto.

La fabbrica produce motori elettrici e pacchi batteria modello 3, oltre ai prodotti di accumulo di energia di Tesla, Powerwall e Powerpack. Panasonic produce le celle, che Tesla utilizza quindi per produrre pacchi batteria per i suoi veicoli elettrici.

Ecco la dichiarazione del portavoce di Panasonic Alberto Canal:

Panasonic si impegna a salvaguardare la salute e il benessere di ogni dipendente. La fabbrica Panasonic di Sparks, in Nevada, inizierà le operazioni di accelerazione all’inizio della prossima settimana e poi chiuderà per 14 giorni. I dipendenti interessati dalla chiusura riceveranno la piena retribuzione e benefici per il periodo di 14 giorni. Nel frattempo, Panasonic ha adottato diverse misure per migliorare la pulizia della struttura, incoraggiare l’allontanamento sociale e consentire comportamenti semplici, sicuri ed efficaci. Durante il periodo di 14 giorni, la struttura sarà sottoposta a pulizia intensiva.

Senza Panasonic, Tesla potrebbe affrontare un collo di bottiglia nella catena di approvvigionamento.

Tesla ha accettato di sospendere la produzione a partire dal 23 marzo 2020 nella sua fabbrica di Fremont, California, dove assembla il Modello X, il Modello S, il Modello 3 e ora il Modello Y.

