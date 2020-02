Tempo di lettura: 1 minuto

La figura professionale del NET CLIPPER svolge ricerche di marketing digitale, navigando su internet alla ricerca della reputazione. Il mestiere del net clipper esiste in Italia da ben dieci anni circa, ma in quanti conoscono questo profilo professionale?

Il compito del net clipper è molto importante per un’azienda ed anche un professionista, in quanto entrambi utilizzano Internet per lavoro. Avere un sito web non è sufficiente se poi questo ha una scarsa usabilità e l’azienda non gode di ottima reputazione.

Quindi se volete evitare di fare investimenti economici senza risultati, rivolgeteVi a professionisti di Internet.

Il servizio di NET CLIPPER si rivolge agli uffici marketing, le internet company, gli uffici di comunicazione, i gruppi editoriali, le aziende quotate in borsa, i professionisti, le imprese medie e piccole, od anche artigiani e commercianti…tutti necessitano di avere una reputazione positiva, per vendere i loro servizi e prodotti.

Emmegipress lavora su Internet dal 1994, quindi una garanzia di conoscenza, serietà e professionalità.

