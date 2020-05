Nel social net Facebook arriva la censura

Tempo di lettura: 4 minuti

Dopo mesi di consultazioni, elaborazione di politiche e definizione di disposizioni legali, Facebook ha svelato il proprio Consiglio di sorveglianza per le decisioni sui contenuti. Sebbene Mark Zuckerberg aveva inizialmente parlato del consiglio come una sorta di “Corte Suprema”, è ovviamente un organo di autoregolamentazione con impatto globale, non un’istituzione pubblica.

Il consiglio di amministrazione è oggi lo sviluppo nell’autoregolamentazione dei social media dall’Iniziativa di rete globale del 2008 sulla censura di Internet e i diritti alla privacy e, da quando Google ha iniziato la pratica di pubblicare rapporti sulla trasparenza, nel 2010.

Come parte del sistema di Facebook per il monitoraggio e la regolazione dei contenuti pubblicati sulla sua piattaforma globale, il consiglio è soggetto a molte delle critiche tipiche dei modelli di autoregolamentazione, in particolare le questioni relative al mandato e alla responsabilità.

Ma anche tali strutture possono avere vantaggi e, come i rapporti sulla trasparenza e l’RNL, questo consiglio potrebbe rivelarsi un esercizio promettente.

La prima preoccupazione, il mandato, è un problema quando gli obiettivi di un sistema di autoregolamentazione sono elaborati da un’entità priva della “legittimità democratica” che un’autorità statutaria o costituzionale potrebbe portare.

Il sistema di moderazione dei contenuti di Facebook utilizza regole e standard che non provengono da una legislatura eletta, da una Corte suprema o da un’altra fonte che abbia una legittimità democratica.

Nell’emettere la sua dichiarazione di valori e le linee guida della comunità, la società ha già definito le regole che il consiglio attuerà e lo ha fatto in modo unilaterale che mina proprio quegli obiettivi.

Ciò ha innescato preoccupazioni comprensibili che la società sta definendo per sé i propri doveri nei confronti del pubblico.

Data l’applicazione globale di queste regole, la legge internazionale sui diritti umani è l’unica fonte di norme che potrebbero essere accettabili per la maggior parte degli utenti di Facebook.

Alcuni dei valori di Facebook si associano ai diritti umani internazionali e la società fa esplicito riferimento a questi diritti.

Alcuni dei valori riflettono anche i principi contenuti in diverse costituzioni democratiche. Tuttavia, altri valori, come l’autenticità, non fanno nessuno dei due.

Variando il percorso ben sviluppato degli standard internazionali sui diritti umani, per quanto complessi e dettagliati, Facebook potrebbe anche aver tralasciato diverse norme sui diritti umani.

Infine, il controllo unilaterale del mandato rende anche Facebook vulnerabile alla critica che potrebbe spostare i suoi valori e il mandato in modo egoistico, innescando un corrispondente cambiamento negli obiettivi del Facebook Oversight Board.

La reale probabilità di cambiamenti autonomi può essere limitata, poiché un consiglio credibile con una reputazione da proteggere potrebbe non sostenere il fatto di essere armato apertamente.

Una volta annunciati i membri del consiglio, sarà più facile per il pubblico valutare se è probabile che il consiglio accetti un eccessivo e unilaterale esercizio del potere da parte di Facebook o se possa gradualmente reintrodurre i diritti umani internazionali nel mandato del consiglio.

Responsabilità

La seconda critica all’autoregolamentazione è che tende a venire con una responsabilità ridotta. Ormai è chiaro che Facebook ha il potere di regolare una grande quantità di contenuti, inclusa la deliberazione pubblica che è importante in una democrazia, in un modo che sfugge alla responsabilità attraverso i soliti canali democratici.

Una visione ottimista della Commissione di supervisione potrebbe rappresentare un’opportunità per Facebook per dimostrare che è responsabile nei confronti di un organo esperto che, sebbene dipendente dalla società per un futuro prolungato e una portata ampliata, potrebbe essere indipendente nel pensiero.

Solo una volta che il consiglio di amministrazione inizierà a prendere decisioni – e pubblicamente – vedremo quanta indipendenza sarà in grado di esercitare e se proteggerà gli interessi degli utenti e renderà responsabile Facebook.

Sfortunatamente, il fatto che la commissione sia autorizzata, dalla carta e dallo statuto di Facebook per l’ente, a sentire solo alcuni tipi di casi – e un numero limitato in tal senso – significa che la sua influenza sulle azioni dell’azienda sarà corrispondentemente limitata.

Tuttavia, gli interventi del consiglio possono aiutare Facebook a ritrovare un po ‘di fiducia pubblica dimostrando che la società non può aggirare facilmente il consiglio.

Vantaggi

Il sistema generale di regolamentazione dei contenuti di Facebook, inclusa la Oversight Board, mostra alcune delle caratteristiche che rendono attraente l’autoregolamentazione: reattività, flessibilità, maggiore conformità e intervento informato e mirato. Facebook può stabilire le proprie regole, ma come molte aziende private, è probabile che sia più disposto a rispettarle di quanto potrebbe essere nel rispetto di standard esterni, in parte perché conosce meglio di chiunque altro quali informazioni può accedere per comprendere un problema e ciò che è tecnicamente in grado di implementare.

Facebook, come qualsiasi azienda autoregolamentata, può anche essere reattivo e adattare rapidamente le regole quando necessario quando emergono nuovi problemi. Ad esempio, la società è stata in grado di sperimentare e reagire agilmente ai problemi di disinformazione relativi alle elezioni o all’attuale pandemia di coronavirus, dimostrando una flessibilità che a volte può essere difficile per le istituzioni governative.

Facebook può regolare la parola in modi che uno Stato non può. Può creare e attuare regole che violerebbero il Primo Emendamento se fossero leggi. Può rimodellare l’architettura della piattaforma per implementare le sue decisioni, rendendo impossibile, ad esempio, pubblicare un’immagine proibita.

Ciò fornisce una quantità scomoda di margine di manovra per azioni self-service o scelte che incidono sui diritti umani degli utenti di Facebook. Tuttavia, mentre il consiglio di amministrazione opera in un ambito ristretto ed esercita un controllo molto limitato sulle decisioni relative ai contenuti dell’azienda, obbliga Facebook a impegnarsi in modo strutturato con influenti esperti esterni. La società non può più contemplare una modifica degli standard della propria comunità senza preoccuparsi di come potrebbe reagire il Consiglio di sorveglianza.

Guarda attentamente la Oversight Board

In ultima analisi, sulla base dello statuto sociale, l’influenza diretta del consiglio di sorveglianza può estendersi solo a una piccola parte del contenuto gestito da Facebook. Ma il consiglio di amministrazione avvia un passo significativo nell’autoregolamentazione dei social media. È particolarmente interessante perché il suo scopo è globale e la sua ricerca di legittimità si estende quindi alle popolazioni che potrebbero non necessariamente condividere le stesse convinzioni o pratiche. L’evoluzione del Consiglio di sorveglianza sarà interessante di per sé, ma anche come esperimento di governo societario e autoregolamentazione.

