NASA Deep Space Network ricevera’ segnali laser da Marte

La Nasa ha attivato una nuova parabola a Goldstone, in California, che consentirà la capacità di trasmettere grandi quantità di dati tra Marte e la Terra. Questa sarà la tredicesima antenna operativa del DSN al suo completamento, prevista per il 2022.

Oltre al sito di Goldstone, ci sono anche antenne a Madrid, in Spagna e Canberra, in Australia, per consentire comunicazioni stabili mediante il DSN il quale ha bisogno di antenne in diverse posizioni in tutto il mondo.

Il DSN (Deep Space Network) è importante per tenersi in contatto con navette spaziali senza equipaggio come le Voyager 1 e 2, lanciate negli anni ’70, e, da allora, navigano oltre il nostro sistema solare per esplorare lo spazio interstellare.

