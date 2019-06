Naomi Campbell ricevera’ il Fashion Icon Award ai British Fashion Awards 2019

Naomi Campbell sta per aggiungere un nuovo prestigioso riconoscimento alla sua collezione, infatti il British Fashion Council ha annunciato che consegnerà alla nota modella il Fashion Icon Award, lunedì 2 dicembre 2019, presso la Royal Albert Hall di Londra, in occasione del British Fashion Awards 2019. Campbell è stata riconosciuta per il suo innegabile contributo all’industria della moda, alla sua carriera famosa in tutto il mondo, così come al suo lavoro filantropico, specialmente in Africa.

Il Fashion Icon Award è uno degli Special Recognition Awards che celebra contributi eccezionali per il settore della moda.

“Non possiamo pensare ad un destinatario più meritevole dell’iconica londinese Naomi Campbell, in quanto rappresenta l’emancipazione femminile, l’attivismo e il glamour. Siamo entusiasti di presentare il premio The Fashion Icon a Naomi e di riconoscerla per il suo notevole contributo al settore della moda globale “, ha affermato l’amministratore delegato di BFC, Caroline Rush.

Nel corso della sua carriera, Naomi Campbell ha iniziato il lavoro di beneficenza con Nelson Mandela nel 1993 e nel 1997 ha nominato la sua “nipote onoraria” per il suo infinito attivismo. Inoltre, nel 2005, ha fondato Fashion for Relief, un’associazione benefica che fonde moda e filantropia.

La sua passione per l’empowerment femminile e l’Africa l’hanno vista protagonista del Summit For Women Women 2019 di Forbes Woman Africa e l’ha vista co-produrre l’Arise Fashion Week di quest’anno a Lagos, in Nigeria.

