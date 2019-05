Nanotecnologie, Prevenire i biofilm sulle protesi mediche

Le maglie mediche chirurgiche, inventati circa 50 anni fa, sono diventate elementi chiave nelle procedure di recupero degli interventi chirurgici dei tessuti danneggiati, la più frequente delle quali è la riparazione dell’ernia. Quando viene impiantato all’interno del tessuto del paziente, il design flessibile e conformabile di queste maglie aiuta a tenere i muscoli tesi e consente ai pazienti di recuperare molto più velocemente rispetto alla tradizionale chirurgia di semina e cucitura.

Tuttavia, l’inserimento di un impianto medico nel corpo di un paziente comporta il rischio di contaminazione batterica durante l’intervento chirurgico e la successiva formazione di un biofilm infettivo sulla superficie della rete chirurgica. Tali biofilm tendono ad agire come un rivestimento impermeabile, impedendo a qualsiasi tipo di agente antibiotico di raggiungere e attaccare i batteri formati sul film al fine di fermare l’infezione.

Pertanto, le terapie antibiotiche, che sono limitate nel tempo, potrebbero fallire contro questi batteri super resistenti e il paziente potrebbe finire in incidenti ricorrenti che potrebbero persino portare alla morte.

Di fatto, secondo l’European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), nel 2015 più di 30.000 morti in Europa sono state collegate a infezioni con batteri resistenti agli antibiotici.

In passato, sono stati ricercati diversi approcci per prevenire la contaminazione dell’impianto durante l’intervento chirurgico. Protocolli asettici post-chirurgici sono stati stabiliti e implementati per combattere questi batteri resistenti agli antibiotici, ma nessuno ha completamente soddisfatto il ruolo di risolvere questo problema.

In un recente studio pubblicato su Nano Letters ed evidenziato in Nature Photonics , i ricercatori dell’ICFO Dr. Ignacio de Miguel, Arantxa Albornoz, guidati dal Prof. ICREA all’ICFO Romain Quidant, in collaborazione con i ricercatori Irene Prieto, Dr. Vanesa Sanz, Dr. Christine Weis e il Dr. Pau Turon della principale azienda produttrice di dispositivi medici e dispositivi farmaceutici, B. Braun, hanno ideato una nuova tecnica che utilizza la nanotecnologia e la fotonica per migliorare notevolmente le prestazioni delle reti mediche per gli impianti chirurgici.

