Muesli di noci pecan e mele a colazione

Tempo di lettura: 1 minuto

Una colazione per vegani e vegetariani, una ricetta di John Whaite; la composizione è destinata a durare per molti giorni perché viene preparata per 10 persone.

Ingredienti e grammi

200 g di avena jumbo

70 g di noci pecan tritate grossolanamente

70 g di semi di zucca

70 g di grano saraceno 60 g di burro non salato

60 g di sciroppo d’acero

60g di zucchero moscato marrone chiaro

100 g di mela secca, tritata grossolanamente

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

Metodo

Preriscalda una padella grande a fuoco alto. Quando la padella è calda, aggiungi l’avena e il pane tostato, mescolando spesso, per un minuto o due.

Versare l’avena in una ciotola, riportare la padella sul fuoco e aggiungere le noci pecan, i semi di zucca e il grano saraceno. Tostare, mescolando spesso, per due minuti, fino a quando tutto ha un odore meravigliosamente tostato e i semi di zucca hanno smesso di scoppiare violentemente. Versare in una ciotola separata.

Metti la padella sul fuoco e aggiungi il burro, lasciandolo sciogliere e sfrigolare, fino a quando lo sfrigolio si ferma e hai una spessa schiuma fatta di bolle sottili sulla parte superiore – ci vorranno solo un minuto o due. Dovrebbe essere bruciato, quindi non agitarti.

Basta aggiungere lo sciroppo e lo zucchero e scaldare per un minuto, mescolando per combinare tutto bene, lasciandoli bolle insieme. Assicurarsi che non vi siano grumi di zucchero in agguato nella padella.

Aggiungi l’avena nella padella e mescola per ricoprirla molto bene nella miscela di burro dolce e caramellato. Una volta ben ricoperti, lasciali cuocere per un altro minuto, mescolando continuamente.

Versa l’avena su una teglia da forno e lascia raffreddare per alcuni minuti, quindi mescola con le noci tostate, i semi e il grano saraceno, la mela secca e la cannella.

Una volta completamente raffreddato, versalo in un grande barattolo.

Fonte

irishtime

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it