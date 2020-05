[MTB] Monocorona ovale AbsoluteBlack

Tempo di lettura: 2 minuti

Monocorona integrata spiderless per guarnitura Cannondale Hollowgram 30, 32, 34 denti nera e verde acido è la soluzione per massimizzare la performance in sella alla propria MTB!

Si tratta di una corona ovale da utilizzarsi come singola che è studiata per ottimizzare a 360° il gesto della pedalata utilizzando il 100% dei distretti muscolari.

In sostanza la struttura muscolare delle gambe è sfruttata sia in spinta che nella fase del ritorno garantendo una pedalata davvero efficace e più performante di una corona tonda. Questo beneficio si ha perchè in fase di spinta la corona si “trasforma” in una 34 denti mentre in fase di ritorno da 30.

Il leggero indolenzimento alle gambe che si avvertirà dopo le prime uscite sta proprio a testimoniare che si sono utilizzati dei distretti muscolari non sfruttati con le corone tonde. Dopo un periodo di adattamento i benefici non saranno solo di resa fisica ma anche il controllo della bici soprattutto sullo sconnesso ne gioverà!

I denti sono alti e sincronizzati (uno più largo ed uno più stretto) XX1 Style proprio per “agganciare” la catena alla perfezione evitando che salti fuori anche nelle discese più impegnative quindi non necessita di guidacatena.

Si tratta di una corona singola Spiderless ovvero può essere montata direttamente sul perno della guarnitura senza lo spider con un risparmio di peso di circa 80 grammi rispetto alla configurazione originale.

Viene realizzata in Al7075 (Ergal) al CNC e poi anodizzata colorata dura, le nervature superficiali sono lasciate appostiamente per donarle un aspetto davvero racing!

Si può abbinare alla perfezione come monocorona sia nelle trasmissioni a 10, 11 e 12V (SRAM Eagle).

Compatibile con tutte le guarniture Cannondale Hollowgram SI, SL, SiSl2 e F-Si non necessita di spessori per il montaggio poichè assicura una eccellente linea catena.

Linea catena 47-50 mm. a seconda della lunghezza dell’asse montato, la corona ha off-set di 5,7 mm.

Pesi: 30d (61 gr), 32 (66 gr), 34 (72 gr)

Corone disponibili in varie dentature e nei colori nero e verde acido 30, 32 e 34 denti.

Ciclismo in tutte le sue forme, dall’amatoriale all’agonistico.

Direttore, Valerio Alberti – mail, ridersbiker@gmail.com