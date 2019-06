[MotorPress – USA] Test drive E-Pace Jaguar

L’F-Pace è costruito su un telaio usato anche dalle berline Jaguar e dalla Range Rover Velar , ma l’E-Pace è legato alla Range Rover Evoque. La piattaforma F-Pace è principalmente a trazione posteriore, la E-Pace a trazione anteriore. Non c’è un collegamento mancante tra loro, i veicoli sono fondamentalmente unici, ma condividono un cuore pulsante. Due di loro, in realtà. Loro sono 2.0 litri motori a quattro cilindri, valutato a 247 CV e 296 CV, e sono gli unici offerti in E-Pace, mentre la F-Pace può anche essere con motori V6 e V8 sovralimentato, per non parlare di un diesel.

Le opzioni disponibili vanno da una telecamera a 360 gradi a una regolazione adattiva della velocità di crociera, ad un tetto apribile panoramico completo.

Sfortunatamente, l’integrazione di smartphone Apple CarPlay e Android Auto costa $ 300 per la coppia, peraltro furbamente necessari per il sistema di infotainment nativo di Jaguar.

Alla fine si raggiunge più di $ 60.000, che è molto per un piccolo SUV, ma in linea con i concorrenti di lusso di Jaguar.

L’E-Pace presenta uno stile interno che prende in prestito una discreta quantità di DNA dall’auto sportiva Jaguar F-Type .

In particolare sono rimasto colpito dalla leva, cambio e maniglia di sostegno sulla console centrale per il passeggero anteriore, con una forma particolare.

L’atmosfera generale del design e dei materiali non è sfarzoso né glamour, poi c’è un pò troppa plastica a vista.

Sul fronte della funzionalità, lo spazio per le gambe posteriore è aderente e gli schienali non si piegano perfettamente in piano, il che rende difficile sfruttare al massimo lo spazio di carico. Ma ce n’è in abbondanza, nonostante la berlina ha una carena spiovente.

Per quanto riguarda la corsa, devo dirvi che le mie prime miglia al volante sono state un po’ deludenti, infatti la sua trazione elettrica è senza soluzione di continuità, con singhiozzi se non abituati a questo stile di guida.

Il comfort con il sistema di sospensioni pneumatiche flessibili rendono la vettura dura come una pietra.

In conclusione, comprarla se effettivamente volete una vettura diversa dal vostro SUV che non vi soddisfa appieno, ma ricordarsi è ben distante dalle Jaguard di un tempo.

Jaguar E-Pace

Prezzo base: $ 39,595

Come testato: $ 62,090

Tipo: SUV a quattro porte e quattro ruote motrici

Motore: turbodiesel da 4 litri a 4 cilindri

Potenza: 296 CV, coppia di 295 libbre-piedi

Trasmissione: automatica a 9 velocità

