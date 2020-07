Mossad afferma aver fermato piano iraniano per attaccare ambasciate israeliane nel mondo

Tempo di lettura: 3 minuti

L’agenzia di spionaggio israeliana Mossad afferma di aver recentemente contrastato una serie di attacchi iraniani pianificati contro le ambasciate israeliane in tutto il mondo. L’ufficio di intelligence ha fermato i piani “terroristici” in Europa e altrove, secondo un rapporto dell’emittente in lingua ebraica Channel 12 secondo il quale l’Iran nemico di Israele era dietro le trame.

“La frustrazione sta crescendo rapidamente in Iran”, afferma il rapporto, secondo il Times of Israel.

L’Iran ha suggerito che Israele era dietro un misterioso incendio in una delle sue strutture nucleari lo scorso giovedì, un’affermazione che Israele non ha completamente smentito.

I paesi della presunta hit-list non sono stati identificati ma fonti hanno affermato che la cooperazione con i governi ospitanti ha contribuito a prevenire il disastro.

Israele ha in precedenza incolpato l’Iran per gli attacchi effettivi e pianificati alle sue missioni diplomatiche, compreso un attentato dinamitardo contro la sua ambasciata in India nel 2012.

L’anno seguente un iraniano fu arrestato per un presunto complotto per attaccare l’ambasciata israeliana in Azerbaigian.

Le tensioni sono aumentate di nuovo negli ultimi giorni dopo l’incendio del complesso nucleare di Natanz nell’Iran centrale che ha causato danni “significativi”.

Funzionari nucleari in Iran affermano che l’incendio potrebbe rallentare lo sviluppo e la produzione di centrifughe avanzate che sono necessarie per arricchire l’uranio.

Il corpo nucleare della repubblica islamica ha dichiarato che non vi sono state vittime né rilasci di radiazioni.

Teheran ha promesso di aumentare la produzione nucleare dopo aver strappato gran parte del suo accordo del 2015 con le potenze occidentali, anche se nega la ricerca di armi nucleari.

Alcuni funzionari iraniani hanno suggerito che Israele era dietro il fuoco e hanno suggerito che fosse causato da un attacco informatico, sebbene senza fornire prove.

‘La risposta agli attacchi informatici fa parte della difesa del paese. Se sarà dimostrato che il nostro Paese è stato preso di mira da un attacco informatico, risponderemo “, ha detto il capo della difesa civile Gholamreza Jalali alla TV di stato.

Un articolo dell’agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha affrontato quella che chiamava la possibilità di sabotaggio da parte di nemici come Israele e gli Stati Uniti, anche se ha smesso di accusare direttamente.

Israele non ha né confermato né negato del tutto il coinvolgimento. Il ministro della Difesa Benny Gantz ha minimizzato il legame domenica, dicendo che “non tutti gli incidenti che accadono in Iran hanno necessariamente a che fare con noi”.

Gantz ha suggerito che l’Iran avrebbe potuto sbagliare nella gestione di sistemi “complessi”, dicendo “Non sono sicuro che sappiano sempre come mantenerli”.

Lo stesso giorno, il ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi ha affermato che la strategia a lungo termine di Israele era quella di impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare – dicendo che Israele prende “azioni che è meglio non dire”, senza menzionare il fuoco.

Israele ha precedentemente scoperto quello che chiamava l’“archivio nucleare iraniano ”, una raccolta di migliaia di documenti sequestrati dagli agenti del Mossad da un deposito di Teheran nel 2018.

Israele afferma che i documenti dimostrano che l’Iran intendeva sviluppare armi nucleari e nascondere i suoi sforzi da parte della comunità internazionale.

Separatamente, Israele ha lanciato ieri un nuovo satellite spia che si pensa sia destinato a monitorare le attività nucleari dell’Iran.

Il lancio del satellite non sembra essere direttamente collegato agli sviluppi a Natanz, visti i lunghi preparativi coinvolti.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha salutato il lancio del nuovo satellite Ofek 16, l’ultima aggiunta a una flotta dispiegata negli ultimi due decenni.

Il ministro della Difesa Gantz ha affermato che il satellite Ofek-16 “è un altro risultato straordinario” per il settore della difesa israeliano.

Gantz è stato il rivale di Netanyahu in tre elezioni nell’arco di un anno nel 2019 e nel 2020, prima di raggiungere finalmente un accordo di condivisione del potere dopo che tutti e tre i sondaggi si sono conclusi in una situazione di stallo.

In base all’accordo, Netanyahu dovrebbe rimanere PM fino all’autunno del 2021 prima di passare a Gantz.

Netanyahu è sotto accusa penale in tre casi di corruzione, con accuse tra cui corruzione, frode e violazione della fiducia. Nega di aver commesso un errore.

Emmegi Reporter Esteri