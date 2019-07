Mosca sta progettando di costruire edificio più alto d’Europa

Mosca sta progettando di costruire il condominio più alto d’Europa, che avrà 101 piani e sarà alto 1.330 piedi. Le autorità della capitale russa hanno annunciato oggi il “progetto complesso e ambizioso”, promettendo che sarebbe stato costruito “con alta qualità e puntualità”. Il nuovo edificio sarà il più alto di Mosca e comprende negozi, ristoranti e un centro ricreativo per bambini, i boss della città hanno rivelato.

Sopra il grattacielo ci sarà anche un ponte di osservazione al 100 ° piano.

Non è stata fornita alcuna stima per quanto costa la torre o quanto tempo ci vorrà per completare.

Circa 2.000 persone saranno impiegate per costruire la torre, secondo una nota, aggiungendo che includerebbe un’area per il tempo libero per bambini e un centro business.

L’edificio avrà 101 piani fuori terra e tre sotto, fornendo spazio per il parcheggio sotterraneo.

“Questo è un oggetto unico in termini di parametri funzionali, visivi e tecnologici” senza paralleli in Europa, ha affermato Albert Suniyev della società di costruzioni Mosinzhproekt.

L’azienda ha anche vinto contratti per costruire 79 nuove stazioni sulla metropolitana di Mosca e lavorare allo stadio Luzhniki, che ha ospitato la finale dei Mondiali 2018.

Lo scorso anno Mosca ha perso la pretesa di avere l’edificio più alto d’Europa, quando San Pietroburgo ha completato la sua torre Lakhta.

Il grattacielo di San Pietroburgo si erge a 1.516 piedi di altezza, battendo la Federation Tower di Mosca al secondo posto.

La nuova torre del condominio sarà anche più alta di 100 piedi rispetto alla Federation Tower, dicono i pianificatori della città, ma non batterà l’edificio di San Pietroburgo.

L’edificio più alto d’Europa al di fuori della Russia è lo Shard nel centro di Londra, che ha 95 piani ed è alto 1.017 piedi.

One Canada Square, il fulcro del Canary Wharf di Londra, è anche tra i primi 20 in Europa.

Il Burj Khalifa di Dubai è stato l’edificio più alto del mondo dal 2009.

L’Arabia Saudita ha in programma un grattacielo di 3.300 piedi chiamato Jeddah Tower che prenderebbe il primo posto da Dubai, ma la sua costruzione ha subito ritardi.

