Mondo, Quasi 100 paesi hanno droni militari

Il numero di paesi con droni militari è salito alle stelle negli ultimi dieci anni, ha rivelato un nuovo rapporto, che mostra che quasi 100 paesi hanno questo tipo di tecnologia incorporata nelle loro forze armate.

Nel 2010, circa 60 paesi avevano droni, ma quel numero è salito a 95, ha rivelato un rapporto del Center for the Study of the Drone del Bard College. Dan Gettinger, l’autore del rapporto, ha identificato 171 diversi tipi di veicoli aerei senza equipaggio in inventari attivi. In tutto il mondo, ci sono almeno 21.000 droni in servizio, ma il numero potrebbe effettivamente essere significativamente più alto.

Ci sono ben oltre 200 unità militari di droni operative in 58 paesi diversi.

E si prevede che la proliferazione della tecnologia dei droni continuerà mentre paesi come la Cina e altri esportano droni in tutto il mondo, in modi sia controllati che incontrollati.

“È probabile che vedremo i droni protagonisti in modo più evidente negli eventi globali, in particolare nelle aree che sono considerate zone di tensione geopolitica”, ha aggiunto, osservando che “vediamo che si sta svolgendo nel Golfo Persico, nello Yemen, in Ucraina e altri conflitti “. Ha detto Gettinger a Insider.

I droni sono disponibili in tutte le forme, dimensioni e livelli di sofisticazione e sono diventati strumenti importanti sia per i paesi che per gli attori non statali come lo Stato islamico in diversi paesi, i talebani in Afghanistan e i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen .

Negli ultimi mesi, i droni militarizzati hanno fatto notizia a livello globale, evidenziando l’importanza dei sistemi senza pilota.

Nelle scorse settimane, l’American MQ-25 Stingray, una risorsa di rifornimento senza pilota che dovrebbe servire a bordo di vettori statunitensi, ha completato il suo primo volo.

La Russia ha mostrato il suo nuovo drone Okhotnik (Hunter) che volava a fianco e collaborava con il quinto generazione del Su-57, un importante primo passo verso la squadra con equipaggio / senza pilota. E, la Cina ha svelato un sospetto drone spia supersonico e un drone di attacco stealth durante i preparativi per la celebrazione della Giornata Nazionale.

Ma l’incidente probabilmente il più fresco nella mente di tutti è l’attacco di droni e missili da crociera nei siti petroliferi sauditi all’inizio di questo mese, quando la produzione di petrolio saudita è stata temporaneamente paralizzata da sistemi che la maggior parte dei sistemi di difesa aerea non sono progettati per contrastare efficacemente.

Arthur Holland Michel, che co-dirige il Center for the Study of the Drone con Gettinger, in precedenza ha spiegato a Insider che gli attacchi hanno confermato “alcune delle peggiori paure tra militari e forze dell’ordine su quanto danno si possa fare” con questo tipo di tecnologia.

Ha definito gli attacchi un “campanello d’allarme”, uno dei tanti degli ultimi anni.

Gli attacchi all’Arabia Saudita, che gli Stati Uniti ritengono siano stati effettuati dall’Iran, hanno segnato la seconda volta in pochi mesi come rispondere a un incidente legato ai droni, mentre le forze iraniane hanno abbattuto un costoso drone di sorveglianza statunitense, RQ-4A Global Hawk ad alta quota e lunga durata (HALE), a giugno.

Quell’incidente ha quasi innescato un conflitto armato tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump aveva in programma di attaccare missili iraniani e siti radar per ritorsione, ma ha annullato l’attacco all’ultimo minuto a causa delle preoccupazioni sulle possibili vittime iraniane.

