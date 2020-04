Mondo, Estate 2020: Si potrà viaggiare con la crisi del coronavirus ?

Tempo di lettura: 1 minuto

Possiamo andare in spiaggia , in piscina, a bere una birra sulle terrazze , viaggiare in altri paesi o esplorare le città più belle ? Poche certezze abbiamo finora. Tutto sembra indicare che la quarantena durerà fino a metà maggio e che il ritorno alla “normalità” avverrà solo quando verrà sviluppato un vaccino.

Quest’anno consigliamo di aspettare prima di fare piani. Nessuno può ora fare previsioni affidabili per luglio e agosto.

Paesi come la Germania, ad esempio, imporranno una quarantena obbligatoria a coloro che entrano nel paese, indipendentemente dal fatto che siano tedeschi.

Molti altri hanno chiuso i loro confini o inserito il veto all’accesso dei cittadini soprattutto europei, Italia in primis.

Quest’anno, la nostra lista di destinazioni in posti incredibili dovrà aspettare.

Nel contempo forse si potrà pensare ad andare nelle spiagge della propria regione, mantenendo il distanziamento sociale e alcune pratiche di protezione.

Al momento sino a quando non esiste un vaccino per questo virus, il quale è venuto nel mondo per rimanere, la “normalità” sarà meno normale di quanto ricordiamo.

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it