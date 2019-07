Mondo, aumento esponenziale contaminazione antibiotici nei fiumi

Il diffuso inquinamento nei fiumi di tutto il mondo con antibiotici, comunemente usati supera fino a 300 volte i livelli di sicurezza, è diventato un problema globale, questo lo dice uno studio presso l’Università di York nel Regno Unito. I ricercatori hanno verificato che 14 antibiotici, comunemente usati, sono presenti nei fiumi in 72 paesi in tutto il mondo e hanno trovato antibiotici nel 65 per cento dei siti monitorati.

“Metronidazolo, utilizzato per trattare le infezioni batteriche, incluse infezioni della pelle e della bocca ha superato livelli di sicurezza nel più ampio margine, con concentrazioni in un sito in Bangladesh 300 volte il livello di sicurezza”, si legge nella ricerca.

Sul Tamigi e in uno dei suoi affluenti a Londra, i ricercatori hanno rilevato una concentrazione massima di antibiotici per un totale di 233 nanogrammi per litro, mentre in Bangladesh la concentrazione era di 170 volte superiore.

Altro antibiotico che è stato trovato è il trimetoprim, rilevata in 307 dei 711 siti analizzati ed usato per trattare le infezioni del tratto urinario.

Secondo il rapporto, il team di ricerca ha confrontato i dati di monitoraggio con i livelli “sicuri” recentemente stabiliti da AMR Industry Alliance, che variano da 20 a 32 mila nanogrammi per litro.

I ricercatori hanno sottolineato che la ciprofloxacina, per trattare diverse infezioni batteriche, era il composto che più frequentemente superava i livelli di sicurezza, superando la soglia di sicurezza in 51 luoghi.

Il team ha affermato che i limiti “sicuri” sono stati superati più frequentemente in Asia e in Africa, ma anche siti in Europa, Nord America e Sud America hanno mostrato livelli di preoccupazione che dimostrano che la contaminazione da antibiotici era un “problema globale” .

I paesi in cui gli antibiotici hanno superato in misura maggiore i livelli “sicuri” erano il Bangladesh, il Kenya, il Ghana, il Pakistan e la Nigeria, mentre un sito in Austria era considerato il più alto tra i siti europei monitorati.

Lo studio ha rivelato che i siti ad alto rischio erano tipicamente adiacenti ai sistemi di trattamento delle acque reflue, discariche di rifiuti o fognature e in alcune aree di disordini politici, tra cui il confine israeliano e palestinese.

Il Dr. John Wilkinson del Dipartimento di Ambiente e Geografia, che ha coordinato la ricerca, ha affermato che nessun altro studio è stato condotto su questa scala.

“Fino ad ora, la maggior parte del lavoro di monitoraggio ambientale sugli antibiotici è stata effettuata in Europa, Nord America e Cina. Spesso in una manciata di antibiotici. Sappiamo molto poco sulla portata del problema in tutto il mondo “, ha affermato.

“Il nostro studio aiuta a colmare questa lacuna di conoscenze chiave con i dati generati per paesi che non sono mai stati monitorati prima”, ha detto.

Alistair Boxall, docente presso l’Istituto Sostenibilità Ambientañl di York ha dichiarato che “i risultati sono abbastanza rivelatrice e inquietante, che dimostra il diffuso inquinamento dei sistemi fluviali composti antibiotici in tutto il mondo.”

“Molti scienziati e responsabili politici ora riconoscono il ruolo dell’ambiente naturale nel problema della resistenza antimicrobica. I nostri dati mostrano che la contaminazione con antibiotici nei fiumi potrebbe essere un contributo importante “, ha detto.

“Risolvere il problema sarà una grande sfida e richiederà investimenti in infrastrutture per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, e la regolamentazione più severa e pulizia siti contaminati”, ha concluso.

Il problema è altrettanto in Italia ed in alcune regioni i fiumi sono contaminati più di altri. Il monitoraggio è importante per la salute e per l’ambiente.

