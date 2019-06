Mohamed VI inaugura la seconda grande fabbrica automobilistica francese in Marocco

Il Re Mohamed VI del Marocco ha inaugurato a circa 45 chilometri a sud di Rabat, una fabbrica del gruppo automobilistico francese PSA Peugeot Citroen, che produrrà auto e motori, con la previsione di raddoppiare la produttività entro la fine del 2021, con un investimento complessivo di 280 milioni di euro.

Il modello che verrà prodotto è la Peugeot 208 solo nella sua versione classica diesel e benzina, perché l’unità elettrica sarà prodotta in un impianto che lo stesso gruppo ha a Tarnava in Slovacchia.

Lo scopo dell’azienda francese, con il modello 208, è di esportarlo in ottanta paesi, in particolare in Africa e nel Medio Oriente.

Le auto prodotte in quell’impianto saranno trasportate temporaneamente nel porto di Tangeri Med, in attesa del completamento dei lavori del nuovo porto di Kenitra, che si trova a 20 chilometri dall’impianto.

I vantaggi che il Marocco ha dato al gruppo PSA Peugeot sono principalmente fiscali, poiché l’impianto è situato in una zona franca chiamata Atlantic Free Zone, a est della città di Kenitra, e che include incentivi nell’IVA, nell’imposta sulle società (IS) e tasse doganali.

Inoltre, il Marocco ha offerto corsi di formazione per ingegneri che finiranno per lavorare in questo stabilimento.

Il ministro marocchino dell’industria e delle attrezzature marocchine, Mulay Hafid Alamy, ha dichiarato alla stampa che il salario di un ingegnere in Marocco costa la metà di quello del Belgio.

Ciò ha permesso la creazione di 2.300 posti di lavoro in questo stabilimento di Kenitra, di cui l’85% sono ingegneri.

A questi lavori sono stati aggiunti 19.000 posti di lavoro che l’ecosistema intorno a Peugeot ha creato, attraverso 62 fabbriche che riforniscono il grande impianto e producono pneumatici, parabrezza, posti a sedere, ed altro.

Queste società ausiliarie hanno permesso un tasso di integrazione del 60%.

Il vice presidente esecutivo di PSA Peugeot Medio Oriente e Nord Africa, Jean-Christophe Quemard ha detto alla stampa che il Marocco “è il cuore” della strategia aziendale e ha ringraziato “tutti i servizi” che ha offerto il paese Magreb.

“Inviamo un forte segnale agli investitori sulla nostra strategia industriale: vogliamo essere una base globale per l’industria automobilistica”, ha affermato.

Quemard ha aggiunto che la sua azienda offre un centro di ricerca e un’alta formazione adeguata alle loro esigenze e scadenze.

La nuova fabbrica viene aggiunta al montaggio megaplant del gruppo francese Renault, che opera in Tangeri (nord) a partire dal 2012, che, nel paese nordafricano, produce il 10% dei veicoli venduti in tutto il mondo.

Lo stabilimento Renault ha contribuito a incrementare in modo significativo l’offerta di esportazione del Marocco e vende in 74 paesi con una capacità produttiva di 500.000 veicoli entro il 2020.

In Marocco, le vendite nel settore automobilistico per il quarto anno consecutivo sono il primo settore di esportazione nel paese del Maghreb.

Dal 2013 al 2018, questo settore ha raddoppiato le esportazioni e ha creato un totale di 189.600 posti di lavoro nel paese del Maghreb.

Agencia EFE

