Moda, Sycamore Partners acquista 55 percento di Victoria’s Secret

Il proprietario dell’azienda, L Brands, ha dichiarato che la società di private equity Sycamore Partners acquisterà il 55 percento di Victoria’s Secret per circa $ 525 milioni. La società di Columbus, Ohio, manterrà la restante quota del 45%. Dopo la vendita, L Brands rimarrà con la sua catena Bath & Body Works e Victoria’s Secret diventerà una società privata.

Les Wexner, che ha fondato l’azienda nel 1963, si dimetterà da presidente e CEO dopo che la transazione sarà completata e diventerà presidente emerito.

Wexner ha affrontato i suoi problemi, comprese le domande sui suoi legami con il defunto finanziere Jeffrey Epstein, che è stato incriminato per accuse di traffico sessuale.

Il prezzo di vendita di Victoria’s Secret indica un netto calo per un marchio con centinaia di negozi che hanno registrato entrate per circa $ 7 miliardi lo scorso anno.

Le azioni dei marchi L sono scese di 88 centesimi, ovvero del 3,6 percento per chiudere giovedì a $ 23,42.

Il sicomoro deve affrontare grandi sfide per invertire il marchio Victoria’s Secret, che ha lottato per stare al passo con la concorrenza. Ha anche fallito nel rispondere ai mutevoli gusti delle donne che richiedono stili più comodi e non vogliono essere dettati.

Rivali come Adore Me e ThirdLove, che sono spuntati online e si sono commercializzati pesantemente su piattaforme di social media come Instagram, si sono concentrati su vestibilità e comfort offrendo più opzioni per diversi tipi di corpo. Nel frattempo, la catena di lingerie Aerie dell’American Eagle, che collabora con donne attiviste come Manuela Baron, ha anche attirato i clienti lontano da Victoria’s Secret.

Molti esperti affermano che i dirigenti che gestiscono l’azienda stavano in un certo senso progettando per uomini, non per donne.

Stacey Widlitz, presidente di SW Retail Advisors, una società di consulenza al dettaglio, ha affermato che i progetti di Victoria’s Secret negli ultimi anni stavano andando nella direzione opposta a ciò che le donne volevano, sempre più sexy e di qualità scadente.

E mentre l’anno scorso Victoria’s Secret ha iniziato a presentare modelli più diversi, incluso il suo primo modello apertamente transgender, le mosse non sono state all’altezza.

Victoria’s Secret ha subito un calo del 12 percento nelle vendite dello stesso negozio durante le ultime festività natalizie, e L Brands ha dichiarato giovedì che il calo durante il quarto trimestre è stato del 10 percento. Bath & Body Works, che era stato un punto positivo, ora è principalmente un business di candele, afferma Randal J. Konik, analista di Jefferies.

Victoria’s Secret ha illuminato le passerelle e ha ostruito Internet con le sue supermodelle e uno speciale televisivo annuale che mescolava moda, bellezza e musica. Quel glamour è svanito e così anche le vendite.

Lo spettacolo è stato cancellato l’anno scorso e le azioni di Victoria’s Secret sono passate da tre cifre meno di cinque anni fa a un quarto di oggi.

La società è stata assillata dalle accuse di un ambiente di lavoro tossico e il suo fondatore si è recentemente scusato per i suoi legami con Epstein, che è stato trovato impiccato nella sua cella in prigione dopo la sua incriminazione.

Il responsabile marketing di L Brands, Ed Razek, ha rassegnato le dimissioni lo scorso agosto dopo aver fatto commenti controversi sul perché i transessuali non dovessero essere modelle durante la sua sfilata di moda annuale.

Epstein ha iniziato a gestire i soldi di Wexner alla fine degli anni ’80 e ha contribuito a raddrizzare le finanze per uno sviluppo immobiliare sostenuto da Wexner in un ricco sobborgo di Columbus. Wexner ha affermato di aver completamente interrotto i legami con Epstein quasi 12 anni fa e di averlo accusato di appropriarsi indebitamente di “ingenti somme” della sua fortuna.

Wexner si è scusato al discorso di apertura della giornata annuale degli investitori di L Brands lo scorso autunno, affermando di essere stato “imbarazzato” dai suoi precedenti legami con Epstein.

Wexner è il CEO più longevo di un’azienda S&P 500. Ha fondato quello che alla fine sarebbe diventato L Brands nel 1963 con il negozio al dettaglio The Limited, secondo il sito Web dell’azienda. Wexner possiede circa il 17 percento dei marchi L, secondo FactSet.

Il sicomoro ha circa $ 10 miliardi di patrimonio gestito. Il portafoglio di investimenti dell’azienda comprende rivenditori come Belk, Coldwater Creek, Hot Topic e Talbots.

