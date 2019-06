Moda, interazioni tra ottomani e britannici

Le interazioni tra ottomani e britannici sono avvenute nel corso della storia, ma nel XVIII secolo, i visitatori e i residenti europei nell’impero ottomano aumentarono notevolmente, ed esplodevano nel diciannovesimo secolo. Come tale, la moda è un metodo per misurare le interazioni aumentate. Storicamente, l’abbigliamento europeo era più delineato tra abiti maschili e femminili. Tubo e pantaloni erano riservati agli uomini e le gonne erano per le donne.

Al contrario, nell’impero ottomano, l’abbigliamento maschile e femminile era più simile. Un oggetto comune indossato da entrambi era il šalvar, un voluminoso indumento intimo in tessuto bianco a forma di quelli che oggi vengono chiamati “pantaloni harem”. [3]Per le donne britanniche che viaggiavano nell’impero ottomano, il šalvar divenne rapidamente un simbolo di libertà perché osservarono che le donne ottomane avevano più diritti delle donne britanniche.

Lady Mary Wortley Montague (1689-1762), il cui marito era l’ambasciatore britannico a Costantinopoli, notò nei suoi viaggi nelle sue “lettere dell’ambasciata” che le donne ottomane “possedevano diritti di proprietà legale e protezioni che superarono di gran lunga i diritti delle donne occidentali”.

Queste donne viaggiatori spesso acquisivano una visione intima della cultura ottomana, dal momento che, come donne, avevano un accesso più facile agli harem islamici rispetto agli uomini. Şalvar si diffuse con successo in Europa alla fine del 19 ° secolo, in quanto varie suffragiste e femministe femminili usavano şalvar come simbolo di emancipazione.

Altre donne britanniche di distinzione, come Lady (Janey) Archibal Campbell (1845-1923) e Lady Ottoline (Violet Anne) Morrell (1873-1938) indossavano şalvar “nel tentativo di simboleggiare il loro rifiuto degli standard tradizionali britannici e delle differenze sessuali “. Şalvar si diffuse anche oltre l’Europa quando Amelia Jenks Bloomer modificò questi “pantaloni turchi” per creare “bloomers” americani.

Un’altra area in cui gli Ottomani influenzarono l’abbigliamento femminile occidentale era la stratificazione. Inizialmente, la stratificazione aveva un uso pratico per gli antenati dell’Impero Ottomano, che erano nomadi pastorali e cavalieri, e aveva bisogno di indossare strati per adattarsi al cambiamento delle temperature. Ma con la nascita dell’impero ottomano, la stratificazione degli indumenti avrebbe distinto il proprio genere, classe o rango all’interno di particolari comunità, mostrando allo stesso tempo molti tessuti sontuosi, segnalando così la propria ricchezza e il proprio status. Anche la stratificazione aveva un significato spirituale. Ad esempio, nell’arte islamica, la stratificazione di modelli diversi rappresenta una metafora spirituale dell’ordine divino che sembra essere incomprensibile, ma in realtà è pianificata e significativa.

In Europa, nel 16 ° secolo, le gonne cominciarono ad avere un aspetto a strati. Prima del XVI secolo, le gonne erano tagliate solo nella parte inferiore, ma ora la fessura ha bisecato la parte anteriore della gonna per rivelare uno strato di contrasto al di sotto. Spesso, lo strato inferiore si coordinerebbe con una manica stratificata.

Anche le maniche pendenti erano un concetto europeo derivato dagli Ottomani, sebbene arrivassero in Europa molto prima delle gonne a strati. Nel 12 ° secolo, i religiosi e gli studiosi indossavano cappotti con le maniche appese, simili ai caftani esteri in stile turco.

Queste maniche pendenti significavano che si poteva vedere un secondo strato di tessuto sotto lo strato esterno. Sebbene le maniche appese fossero presenti in Europa dal XII secolo, non sfuggirono al fascino di Lady Mary Montague nel XVIII secolo. In una lettera datata 10 marzo 1717, scrisse alla Contessa di Mar su Sultan di Hafize (Hafsa), una donna che era una delle preferite del deposto Sultan Mustafa:

“Ma il suo vestito era qualcosa di così sorprendentemente ricco, che non posso tollerare di descrivere Indossava un giubbotto chiamato donalmá, che differiva da un caftano dalle maniche più lunghe, e si piegava sul fondo: era di stoffa viola, dritta alla sua forma, e una spessa su ogni lato, fino ai suoi piedi, e intorno alle maniche, con perle della migliore acqua, delle stesse dimensioni dei loro bottoni comunemente. ”

Fonte

Fonte foto

Un modo di vivere – Uno stile di vita

redazione@wayoflifemagazine.com