Microsoft promuove servizi per le forze dell’ordine

Il Domain Awareness System, costruito per il dipartimento di polizia di New York e successivamente esteso ad Atlanta, Brasile e Singapore è una piattaforma cloud, fornito dalla divisione Azure dell’azienda per collegare le operazioni sul campo con droni, robot e altri dispositivi.

Il mese scorso, centinaia di dipendenti Microsoft hanno presentato una petizione al loro CEO , Satya Nadella, per annullare i contratti con le forze dell’ordine, supportare Black Lives Matter e sostenere il fallimento della polizia.

In risposta, Microsoft ha ignorato la denuncia e ha invece vietato le vendite del proprio software di riconoscimento facciale alla polizia negli Stati Uniti, allontanando gli occhi dagli altri contributi di Microsoft alla sorveglianza della polizia.

La strategia ha funzionato: sia la stampa che gli attivisti hanno elogiato la decisione, rafforzando la posizione di Microsoft come leader morale nella tecnologia.

Le attività di polizia sono sempre più svolte grazie alla collaborazione attiva di aziende tecnologiche e Microsoft, insieme ad Amazon e altri fornitori di servizi cloud.

Nel corso degli anni, Microsoft ha ampliato la propria attività attraverso l’espansione dei suoi servizi cloud, in cui la capacità di archiviazione, i server e il software in esecuzione su server sono noleggiati su base misurata.

Una delle sue offerte, Azure Government, fornisce l’hosting di dati dedicati in centri cloud esclusivamente domestici in modo che i dati non lascino mai fisicamente il paese ospitante.

Negli Stati Uniti, Microsoft ha creato diversi centri cloud del governo di Azure per l’uso da parte di organizzazioni locali, statali e federali.

