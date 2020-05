Microsoft lancia ‘Plasma Bot’ per reclutare pazienti COVID-19

Tempo di lettura: 2 minuti

Microsoft sta lanciando uno strumento di auto-screening per le persone per verificare se si qualificano per donare il proprio plasma nella speranza di creare un trattamento per quelli con COVID-19, secondo un post del blog aziendale . Lo strumento fa parte del lavoro dell’azienda con un gruppo chiamato CoVig-19 Plasma Alliance .

“The world is searching for ways to fight COVID-19, leading to a surge of research efforts to create effective therapies. Thankfully, as the human immune system learns to fight off the disease and people recover, we see some very promising ways that people’s naturally produced antibodies, which are present in convalescent plasma, can be used as treatment for others. The use of convalescent plasma is a technique dating back to the 1918 Spanish flu epidemic and was effective more recently during the SARS outbreak. Today, there is mounting clinical evidence that plasma collected from those who have recovered from COVID-19 can be used to treat ill COVID-19 patients”.

Quando qualcuno è infetto da un virus, il suo sistema immunitario produce anticorpi per combatterlo. Una volta che la persona infetta guarisce, ha questi anticorpi nel sangue.

“Prima i pazienti COVID-19 recuperati donano plasma convalescente, prima l’Alleanza può essere in grado di iniziare a produrre una potenziale terapia e iniziare studi clinici”, secondo il post. “Questi studi determineranno se questa terapia potrebbe trattare i pazienti a rischio di gravi complicanze da COVID-19”.

Somministrare il plasma sanguigno infuso con anticorpo di una persona guarita a una persona appena infetta che potrebbe non avere ancora anticorpi potrebbe aiutare la persona malata a riprendersi più rapidamente. Questo non è un nuovo trattamento; è stato usato per trattare la difterite negli anni 1890 e usato – efficacemente – durante la pandemia di influenza del 1918. Le infusioni al plasma sono state anche utilizzate per trattare le persone con malattie come la SARS, il morbillo e la varicella.

Con COVID-19, alcune prime informazioni suggeriscono che le infusioni plasmatiche hanno aiutato i tempi di recupero di alcuni pazienti, ma è ancora troppo presto per dire quanto sia efficace il trattamento. I ricercatori negli Stati Uniti continuano a condurre studi controllati sui trattamenti di infusione del plasma per i pazienti con COVID-19.

L’obiettivo di Plasma Alliance è diverso da alcune altre iniziative relative al plasma; piuttosto che concentrarsi sul dare trasfusioni di plasma direttamente ai pazienti infetti, l’alleanza vuole fare una terapia chiamata globulina iperimmune policlonale (H-Ig).

Il processo riunisce più donazioni di plasma. Quindi, gli anticorpi vengono concentrati in una forma liquida, che i ricercatori cercheranno di utilizzare per creare un farmaco in grado di curare il virus. La terapia dovrebbe essere sottoposta a studi clinici prima di essere approvata per il trattamento di pazienti COVID-19.

Il Bot al plasma CoVIg-19 , che Microsoft prevede di rendere disponibile tramite canali web, social e di ricerca, pone una serie di domande per vedere se un utente è in grado di donare plasma, compresi i farmaci che stanno assumendo, le allergie e altri condizioni mediche.

Se sono idonei, gli utenti riceveranno informazioni su dove donare il proprio plasma, che richiede circa un’ora, secondo l’alleanza. Inizieranno a reclutare negli Stati Uniti con piani di espansione in Europa.

Oltre a Microsoft, l’alleanza include Biotest, BPL, LFB, Octapharma, CSL Behring e Takeda. La Bill and Melinda Gates Foundation è consulente del progetto.

