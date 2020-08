Microsoft Advanced Patrol Platform o MAPP

70310321 - dangerous incident - aircraft passed just near drone and avoided collisions

Tempo di lettura: 2 minuti

Il veicolo MAPP è equipaggiato con attrezzi di fornitori terzi che trasmettono i dati di sorveglianza nel cloud di Azure per le forze dell’ordine. Montata sul tetto, una telecamera ad alta risoluzione a 360 gradi trasmette video in diretta ad Azure e al laptop all’interno del veicolo, con accesso disponibile anche su un telefono cellulare o un computer remoto.

Il veicolo è inoltre dotato di un lettore di targhe automatico in grado di leggere 5.000 targhe al minuto, sia che l’auto sia ferma o in movimento , e di effettuare un controllo incrociato con un database in Azure e gestito dalla soluzione di lettore di targhe di Genetec, AutoVu. Una telecamera di prossimità sul veicolo è progettata per avvisare gli agenti quando si avvicina il loro veicolo.

Pattugliare i cieli è un drone fornito dal partner Microsoft Aeryon Labs, lo SkyRanger , per fornire video in streaming in tempo reale. (Aeryon Labs ora fa parte del colosso della sorveglianza FLIR Systems.) Secondo Nathan Beckham di Microsoft Public Safety and Justice, i droni del veicolo “lo seguono e ne vedono una visione più ampia.”

I droni, scrive DroneLife, possono ” fornire viste aeree alla piattaforma di dati integrata, consentendo agli ufficiali di valutare le situazioni in corso in tempo reale o di raccogliere prove forensi da una scena del crimine”.

Anche i robot della polizia fanno parte della piattaforma MAPP. I prodotti di ReconRobotics, ad esempio, sono stati integrati nel programma Patrol Car of the Future di Microsoft nel 2016.

Microsoft afferma che ReconRobotics fornisce al proprio veicolo MAPP un “robot piccolo, leggero ma potente” che “può essere facilmente implementato e controllato da remoto. dagli agenti di pattuglia per fornire informazioni in tempo reale ai decisori “.

Un altro partner Microsoft , SuperDroid Robots, ha anche annunciato che fornirà al veicolo Microsoft MAPP due robot di sorveglianza compatti telecomandati, l’MLT ” Jack Russell ” e l’LT2-F ” Bloodhound “, quest’ultimo dei quali può salire su scale e ostacoli .

Sebbene abbia un’insegna di Microsoft sul cofano e sulla porta, il veicolo fisico che l’azienda utilizza per promuovere MAPP non è in vendita da Microsoft, e probabilmente non vedrai auto con l’etichetta Microsoft in giro. Piuttosto, Microsoft fornisce MAPP come una piattaforma attraverso la quale trasformare le auto della polizia esistenti in veicoli di sorveglianza IoT.

Fonte

Internet Web & Technology -> Social Net – AI – Tech<- For press releases please contact, mail: redazione@reporterspress.it