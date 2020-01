Metodi alternativi ai prodotti di sbiancamento dei denti

Tempo di lettura: 1 minuto

Ci sono centinaia di diversi metodi di sbiancamento dei denti fai-da-te a casa che puoi provare prima di impegnarti in un acquisto. Tuttavia, quasi tutte queste opzioni saranno meno efficaci dell’uso di gel, strisce o dentifrici sbiancanti.

Mentre potremmo pensare allo sbiancamento dei denti come un fenomeno recente, la realtà è che gli umani hanno cercato di mantenere i denti più sani e più bianchi da tempo immemorabile. Ciò include l’uso di bastoncini da masticare, pomice polverizzata e dentifricio all’aceto di vino, spazzolini da denti di peli di animali e altro ancora.

Oggi, tuttavia, con enormi progressi nella nostra comprensione della corretta igiene e tecnologia orale, i prodotti e i servizi di sbiancamento dei denti rappresentano un colosso di un’industria che guadagna oltre $ 11 miliardi (sì, hai letto bene!) Ogni anno. Inoltre, questi prodotti sembrano funzionare bene, poiché oltre il 63% dei clienti afferma di aver riscontrato una notevole differenza dopo aver utilizzato un prodotto sbiancante a casa.

Per questo motivo, potresti pensare di provare un sistema di sbiancamento a casa, ma rimanere a disagio nel spendere i tuoi soldi guadagnati duramente per qualcosa che non funziona, o peggio ancora, per un prodotto che causa più danni che benefici.

Esistono rimedi fai-da-te come l’uso di bicarbonato di sodio e pasta di succo di limone, bucce di banana , olio, aceto di mele e molti altri.

Per esplorare altre opzioni, ti consigliamo di digitare la frase “Suggerimenti per lo sbiancamento fai-da-te” o “Metodi di sbiancamento dei denti a casa” nel tuo motore di ricerca preferito.

Fonte : highya.com

