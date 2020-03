Mercato degli yacht di lusso 2020 Dinamica

Tempo di lettura: 1 minuto

L’industria del turismo in Asia meridionale sta vivendo un’enorme crescita a causa del crescente numero di turisti provenienti da paesi emergenti come la Cina e l’India. Paesi come Francia, Spagna e Grecia sono più attraenti in tutto il mondo e molti turisti preferiscono dare un’occhiata a questa nazione.

L’Europa promuove il turismo in modo efficiente consentendo ai turisti di acquistare beni di lusso in franchigia. A causa della crescente tendenza ad esplorare nuovi luoghi, il turismo è visto come un contributo essenziale alla crescita economica.

L’industria ha introdotto gli yacht tradizionali costruiti utilizzando acciaio o alluminio. Tuttavia, gli yacht attuali sono pesanti e non risparmiano carburante.

L’acciaio e l’alluminio sono più economici dei materiali alternativi come materiale rinforzato con fibra di vetro o fibre di carbonio puro.

I produttori di yacht riconoscono i vantaggi generali dell’utilizzo della fibra di carbonio durante la costruzione della barca.

Il mercato degli yacht di lusso ha effettivamente colto l’occasione per aprire molte nuove opportunità e rafforzare il settore. Il marketing digitale e l’uso dei social media creano consapevolezza tra gli operatori di flotte yacht.

Il mercato globale degli yacht di lusso è suddiviso in diverse classificazioni, tra cui tipo di dati, applicazioni, regione di produzione e regione di consumo. Sulla base del tipo di dati, il mercato è suddiviso in yacht a motore di lusso e yacht a vela di lusso.

Inoltre, in base all’applicazione, il mercato è progettato in modo intelligente per uso domestico, commerciale e speciale. Basato sulla regione di produzione, il mercato è diviso in Stati Uniti, Europa, Cina, Giappone e altre regioni.

Il mercato delle barche di lusso è ampiamente esteso in vari paesi europei ed extra.

Fonte analisi mercato