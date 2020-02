Medio Oriente, Emergenza del coronavirus negli esseri umani

Tempo di lettura: 2 minuti

Nel settembre 2012 è stato identificato un nuovo coronavirus umano, ora noto come coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS-CoV) (ProMED-mail 2012, Zaki et al. 2012 ). MERS-CoV è un beta-coronavirus distinto ma geneticamente correlato al coronavirus SARS (sindrome respiratoria acuta grave) (Hilgenfeld e Peiris 2013 , de Wit et al. 2016 ).

Dato che MERS è stato identificato pochi anni dopo l’epidemia di SARS del 2003, che si è diffusa in tutti i continenti e ha sollevato preoccupazioni di pandemia, vi è stata una costante preoccupazione per il potenziale pandemico di MERS-CoV (Hilgenfeld e Peiris 2013 , de Wit et al. 2016 ). Per valutare e anticipare la potenziale diffusione epidemica di MERS-CoV, è essenziale comprendere meglio la virologia; caratteristiche cliniche umane, possibili opzioni terapeutiche e preventive; epidemiologia e trasmissione; e interfacce animali e possibili origini e ospiti naturali.

Il MERS è stato identificato per la prima volta in un paziente con patologie respiratorie inferiori da un medico in Arabia Saudita, e successivamente il virus è stato identificato e caratterizzato dal campione di espettorato di questo paziente da ricercatori in Arabia Saudita e presso il Centro medico Erasmus nei Paesi Bassi.

Da allora (fino a dicembre 2018), 2266 casi MERS-CoV confermati in laboratorio e 804 decessi in 27 paesi (35,5% tasso di mortalità per caso grezzo [CFR]) sono stati segnalati all’OMS ( Fig. 1 ), con la maggior parte dei casi (1888) e decessi (730) riferiti dall’Arabia Saudita (Organizzazione mondiale della sanità 2018a , Organizzazione mondiale della sanità / EMRO 2018 ). Continuano a verificarsi casi (Organizzazione mondiale della sanità / EMRO 2018 ).

Sebbene i primi casi noti di MERS-CoV provenissero dalla Giordania (confermati retrospettivamente e la fonte è ancora sconosciuta) (Hijawi et al. 2013 ), circa l’80% dei casi di MERS-CoV proviene o è passato dall’Arabia Saudita.

L’infezione è probabilmente zoonotica; sebbene le origini e la trasmissione siano poco conosciute, il cammello dromedario è l’unica fonte documentata di infezione zoonotica umana (Memish et al. 2014e ).

È stata condotta una revisione sistematica della ricerca su MERS-CoV per sondare la nostra attuale comprensione di MERS-CoV e identificare lacune di ricerca in quattro aree principali: (1) virologia; (2) caratteristiche cliniche, risultati e opzioni terapeutiche e preventive; (3) epidemiologia e trasmissione; e (4) interfaccia animale e ricerca di ospiti naturali di MERS-CoV.

