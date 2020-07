Mashambas Skyscraper, una struttura per l’agricoltura

Tempo di lettura: 1 minuto

L’Africa è l’unica regione con un alto tasso di povertà e nessun segno di miglioramento. La popolazione della Terra dovrebbe superare i 10 miliardi alla fine di questo secolo e sarà inevitabile che la povertà e i problemi alimentari, diventino meno gravi di così come sono. ” Mashambas Skyscraper ” è una struttura a torre che mira a risolvere una simile crisi a livello locale .

I designer polacchi Pawel Lipiński e Mateusz Frankowski hanno progettato il “grattacielo Mashambas” che può essere smontato e spostato in modo modulare.

L’edificio, che prende il nome da Mashambas, che significa “terra arabile” in swahili, ha una struttura a più livelli ed è progettato per essere utilizzato come mercato per la vendita di prodotti agricoli e come struttura per l’educazione all’agricoltura.

Nella parte superiore dell’edificio, che è cilindrica e ben illuminata dalla luce solare, viene creata l’area per le colture effettivamente in crescita. Inoltre, si prevede che la classe media sarà dotata di strutture di decollo e atterraggio per droni, in modo che possa trasportare merci e spedire colture.

L’edificio è realizzato a spirale, facilitando il trasporto delle colture prodotte negli strati superiori, ad esempio in bicicletta.

I droni verrebbero impiegati per aiutare a fornire rifornimenti, sia per l’edilizia che per l’ agricoltura , al grattacielo Mashambas e verrebbero anche usati per fornire cibo in eccesso nelle aree più bisognose e difficili da raggiungere.

Concentrando un mercato alla sua base, l’edificio contribuirà a facilitare la crescita e incoraggerà le aree agricole a comparire intorno al sito.

L’edificio può essere ampliato con l’aumentare dei partecipanti e una volta che la comunità locale diventa autosufficiente , l’edificio può essere trasportato in altri luoghi.