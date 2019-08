Mappatura del flusso dei rifiuti di plastica nel mondo

Tempo di lettura: 3 minuti

Il primo materiale plastico, la bachelite, è stato inventato nel 1907. Si è fatto strada in tutto ciò che puoi immaginare: telefoni, pezzi degli scacchi, gioielli Chanel e chitarre elettriche.

Ma fu nel 1950 che la nostra sete di plastica iniziò davvero. In soli 65 anni, la produzione di plastica è cresciuta di quasi 200 volte, causando oggi circa 6.300 milioni di tonnellate di rifiuti.

In che modo il mondo affronta questi detriti? La verità è che molti rifiuti di plastica – sia rifiuti che materiali riciclati – vengono spesso spediti all’estero per diventare il problema di qualcun altro.

I migliori esportatori e importatori di rifiuti di plastica

In onore della giornata internazionale senza sacchetti di plastica, la grafica di oggi utilizza i dati di The Guardian per scoprire da dove provengono i rifiuti di plastica del mondo e chi riceve la maggior parte di questi flussi.

Gli Stati Uniti potrebbero riempire 68.000 container con le loro esportazioni annuali di rifiuti di plastica. In altre parole, 6.000 balene blu peserebbero meno di questo quasi un milione di tonnellate di esportazioni di rifiuti.

Data la quantità di plastica che finisce nei nostri oceani , questo confronto è solo motivo di allarme. Ma una cosa interessante da notare è che i totali complessivi si sono dimezzati dal 2016:

Prime 21 esportazioni totali (gennaio-novembre 2016): 11.342.439 tonnellate

Top 21 delle esportazioni totali (gennaio-novembre 2018): 5.828.257 tonnellate

Variazione percentuale (2016-2018): -49%

Il mondo non ha smesso improvvisamente di produrre rifiuti di plastica durante la notte. Quindi cosa ha causato il declino?

La Cina taglia i legami con le importazioni di plastica internazionali

Negli ultimi anni, la traiettoria delle esportazioni di plastica ha imitato il movimento dei rifiuti di plastica in Cina, incluso il forte crollo che inizia nel 2018. Dopo essere stata la discarica del mondo per decenni, la Cina ha messo in atto una nuova politica, soprannominata “Spada nazionale”, per vietare i riciclabili esteri. Il divieto, che include la plastica, ha lasciato il mondo a cercare altri sbocchi per i suoi rifiuti.

In risposta, i principali esportatori si sono rapidamente rivolti ad altri paesi del sud-est asiatico, come la Malesia, il Vietnam e la Tailandia.

Ciò, tuttavia, non ha impedito completamente lo spreco di plastica. La Cina aveva precedentemente importato 600.000 tonnellate di plastica al mese, ma poiché la politica limitava solo 24 tipi di rifiuti solidi, 30.000 tonnellate al mese sono ancora entrate nel paese dopo il divieto, principalmente da questi paesi:

🇮🇩 Indonesia: 7.000 tonnellate al mese

🇲🇾 Malesia: 6.000 tonnellate al mese

🇺🇸 Stati Uniti: 5.500 tonnellate al mese

🇯🇵 Giappone: 4.000 tonnellate al mese

Molti paesi che portano il carico della spazzatura del mondo stanno pianificando di seguire le orme della Cina e di emettere embargo per conto proprio. Cosa significa questo per il futuro?

Riciclare e riutilizzare; Ma soprattutto, riduci

Le immense quantità di rifiuti di plastica inviati all’estero includono materiali riciclati e riciclabili. Questo perché la maggior parte dei paesi non ha i mezzi per gestire correttamente il loro riciclaggio, contrariamente alle credenze pubbliche. Cosa si sta facendo per mitigare i rifiuti in futuro?

Migliorare il riciclaggio domestico

La gestione dei rifiuti è la più grande azienda di riciclaggio negli Stati Uniti. Nel 2018, ha investito 110 milioni di dollari nella costruzione di più infrastrutture per il riciclaggio della plastica.

Nel frattempo, il colosso tecnologico Amazon ha investito $ 10 milioni in un fondo che crea infrastrutture e servizi di riciclaggio in diverse città.

Ridurre le materie plastiche monouso

Il riciclaggio da solo potrebbe non essere sufficiente, motivo per cui i paesi stanno pensando in grande per ridurre la cultura “usa e getta”.

L’Unione Europea ha approvato una direttiva per vietare, tra gli altri articoli, contenitori usa e getta di plastica usa e getta in polistirene entro il 2021. Più recentemente, la California ha approvato un disegno di legge ambizioso per eliminare gradualmente le materie plastiche monouso entro il 2030.

Fonte

visualcapitalist.com

