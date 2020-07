Malware Android in grado di rubare dettagli bancari

Tempo di lettura: 1 minuto

Il malware FakeSpy è attivo dal 2017, inizialmente indirizzato agli utenti in Giappone e Corea del Sud, ma ora si rivolge agli utenti Android in tutto il mondo, con attacchi su misura progettati per attirare gli utenti in Asia, Europa e Nord America.

L’ultima campagna di FakeSpy è stata dettagliata dai ricercatori sulla sicurezza informatica di Cybereason , che affermano che gli attacchi sono collegati a “Roaming Mantis”, un’operazione cyber-criminale di lingua cinese che ha operato campagne simili.

Il malware funge da ladro di informazioni, utilizzato per rubare messaggi SMS, informazioni finanziarie, informazioni su applicazioni e account, leggere elenchi di contatti e altro ancora.

Le applicazioni fasulle sono costruite utilizzando WebView e progettate per assomigliare alla realtà .

Il malware richiede anche una serie di autorizzazioni necessarie per funzionare, ma, dato che così tante applicazioni legittime richiedono comunque un ampio utilizzo del dispositivo, è improbabile che la vittima ci ripensi.

Una volta installato, FakeSpy può monitorare il dispositivo per rubare varie forme di informazioni, tra cui nome, numero di telefono, contatti, dettagli del portafoglio bancario e di criptovaluta, nonché monitorare i messaggi di testo e l’utilizzo delle app.

FakeSpy sfrutta anche l’infezione per diffondersi, inviando il messaggio di phishing a tema postale a tutti i contatti della vittima.

Internet Web & Technology -> Social Net – AI – Tech<- For press releases please contact, mail: redazione@reporterspress.it